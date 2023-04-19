Посмотрите на танки НАТО в 400 километрах от Петербурга

Читатель «Фонтанки» стал свидетелем переброски военной техники в тихом и солнечном Хельсинки 19 апреля. На кадрах видно, как тягачи везут танки. Возможно, на учения, о которых в начале недели сообщило американское посольство в Таллине.
«Фонтанка.ру»
Дипломатическое представительство заявляло в понедельник, что на этой неделе США будут перебрасывать военную технику через Эстонию для проведения совместных учений с новым членом НАТО Финляндией. В состав контингента входят танки Abrams и боевые машины Bradley. Танк на ролике, который снял читатель «Фонтанки», к слову, очень напоминает Abrams, а впереди него, предположительно, везут БРЭМ М88А2.
Финляндия официально присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля. Она стала 31 страной НАТО.