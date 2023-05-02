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    На Кубани ДПС остановила нетрезвого «Кулибина» в ванне на колёсиках

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    На Кубани инспекторам ДПС попался водитель на самодельном транспортном средстве. Мужчина рулил ванной на колесиках, к которой был приварен двигатель от скутера. Итогом встречи стал административный протокол и уехавшая на спецстоянку ванна.

    Официальный канал информации Госавтоинспекции Краснодарского края

    Как сообщает 2 мая в телеграм-канале Госавтоинспекция Краснодарского края, мужчина отправился в путь в станице Кугоейская Крыловского района. По требованию инспекторов он остановился, но решил на этом ограничиться и попросил уйти с дороги. Документов на право управления своей повозкой у него не оказалось, а запах алкоголя дополнил картину.

    От прохождения освидетельствования на состояние опьянения на месте и в медицинском учреждении он отказался и получил административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

    Ванну отправили на спецстоянку.

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    КурьезДПСКубаньПьяный водитель
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