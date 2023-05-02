На Кубани ДПС остановила нетрезвого «Кулибина» в ванне на колёсиках

На Кубани инспекторам ДПС попался водитель на самодельном транспортном средстве. Мужчина рулил ванной на колесиках, к которой был приварен двигатель от скутера. Итогом встречи стал административный протокол и уехавшая на спецстоянку ванна.
Как сообщает 2 мая в телеграм-канале Госавтоинспекция Краснодарского края, мужчина отправился в путь в станице Кугоейская Крыловского района. По требованию инспекторов он остановился, но решил на этом ограничиться и попросил уйти с дороги. Документов на право управления своей повозкой у него не оказалось, а запах алкоголя дополнил картину.
От прохождения освидетельствования на состояние опьянения на месте и в медицинском учреждении он отказался и получил административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Ванну отправили на спецстоянку.