«Плывет!». Петербургские рыбаки вышли на ночной лов корюшки

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Скопление ловцов корюшки на Воскресенской набережной в Петербурге заметил поздно вечером 1 мая корреспондент «Фонтанки». Судя по всему, пока рыбаков больше чем рыбы.

Между собой мужчины говорили, что плохо ловится. Улова в ведерках и сетях, действительно, было немного. Впрочем, здесь может крыться хитрость и желание спровадить конкурентов.



В эти дни корюшка плотными косяками поднимается из Финского залива вверх по течению, чтобы на песчаном дне вплоть до Ивановских порогов две недели метать икру. Выучившие рыбье расписание, говорят, что рыбоход начинается за час до полуночи, а значит как раз сейчас сейчас самое время занять выгодные позиции и подготовить снасти к охоте. Опытные ловцы занимают самые выгодные места еще с полудня.

Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

Пока рыбаки готовятся встречать корюшку на Неве, первые в этом сезоне 50 тонн корюшки уже выловили в Ладоге. Розничная цена на рыбу с огуречным запахом в Новой Ладоге стартует от 130 до 590 рублей.

В самом Петербурге выделено 218 мест для сезонной торговли корюшкой, восемь из них — для самих рыбаков. Предполагается, что в таких местах цены не будут завышенными. Четыре точки находятся в самом Петербурге по адресам улица Инструментальщиков, д. 8; Славянская улица, д. 26; Береговая улица, дом 19; Новочеркасский проспект, участки у д. № 8.



Остальные места на периферии. Две такие точки находятся на острове Котлин в Кронштадте по адресам: Кронштадтское шоссе, участок 63 (западнее дома № 43), и участок 15 (северо-восточнее дома № 11) по улице Восстания, оказывается, такая улица есть не только в центре Петербурга, но и на острове. Еще одно место продажи - в Лисьем Носу: 1-я Полянская улица, дом 15. В Смолячкове рыбаки продают корюшку у дома № 686 по Приморскому шоссе.

Чтобы понять, какую «петербургскую рыбку» лучше выбрать, — читайте наш материал.