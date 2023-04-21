В Ладоге выловили первые в этом сезоне 50 тонн корюшки. Планируют добыть в 22 раза больше

Первые в этом сезоне 50 тонн корюшки выловили в Ладоге. Всего планируют добыть 1100 тонн. Об этом 21 апреля сообщается в Telegram-канале администрации Ленинградской области.
пресс-служба администрации Ленинградской области
Розничная цена на рыбу с огуречным запахом в Новой Ладоге стартует от 130 до 590 рублей. Мелкая — подешевле, отборная — подороже.
«Фонтанка» писала, что продавцы преподносят выловленную в Ладожском озере корюшку как экологически чистый продукт, поскольку водоём гораздо чище, чем Финский залив, а тем более Нева. Чтобы понять, какую «петербургскую рыбку» лучше выбрать, — читайте наш материал.