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    В Ладоге выловили первые в этом сезоне 50 тонн корюшки. Планируют добыть в 22 раза больше

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    Первые в этом сезоне 50 тонн корюшки выловили в Ладоге. Всего планируют добыть 1100 тонн. Об этом 21 апреля сообщается в Telegram-канале администрации Ленинградской области.

    пресс-служба администрации Ленинградской области

    Розничная цена на рыбу с огуречным запахом в Новой Ладоге стартует от 130 до 590 рублей. Мелкая — подешевле, отборная — подороже.

    «Фонтанка» писала, что продавцы преподносят выловленную в Ладожском озере корюшку как экологически чистый продукт, поскольку водоём гораздо чище, чем Финский залив, а тем более Нева. Чтобы понять, какую «петербургскую рыбку» лучше выбрать, — читайте наш материал.

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