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    «Может не дать ожидаемого результата». Смольный не торопится проводить всеобщую аттестацию водителей такси

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    В петербургский закон о регулировании рынка такси, вероятно, не попадет норма о проведении аттестации водителей, хотя федеральный закон такое региону позволяет. В Смольном считают, что фильтров пока и так достаточно.

    О том, что уже вписано в законопроект, «Фонтанка» поговорила с одним из его авторов Алексеем Цивилевым и главой комтранса Валентином Енокаевым. По словам последнего, влияние аттестации на рынок неочевидно: «[Если ее провести], то какой-то контингент водителей уйдет и не будет допущен по тем или иным причинам. Повлияет это на средний чек? Эконом-класс станет подороже. Но ведь и сейчас клиент может выбрать класс «комфорт» или «комфорт плюс». То есть потребитель, вызывая такси, понимает уровень обслуживания, который его ждет. И стоит ли аттестацией ставить дополнительный фильтр — хороший вопрос».

    Кроме того, председатель комитета по транспорту подчеркнул, что агрегаторы и сами отфильтровывают водителей по своим метрикам. В законопроекте указано существование трех реестров — агрегаторов, машин и водителей. Так что еще на стадии попадания в третий из них водитель должен будет подтвердить соответствие ряду требований.

    Третья причина — необходимость создать огромный аппарат для удаленного тестирования десятков тысяч человек.

    При этом Алексей Цивилев считает, что эта норма все равно может быть введена на следующем этапе.

    Сам законопроект о регулировании рынка такси сейчас проходит оценку регулирующего воздействия, в случае принятия он должен заработать с сентября. Подробнее о том, что в него попало и что еще могут вычеркнуть — в интервью Алексея Цивилева и Валентина Енокаева «Фонтанке».

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    ТаксиАттестация водителей таксиПетербург
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