«Может не дать ожидаемого результата». Смольный не торопится проводить всеобщую аттестацию водителей такси

В петербургский закон о регулировании рынка такси, вероятно, не попадет норма о проведении аттестации водителей, хотя федеральный закон такое региону позволяет. В Смольном считают, что фильтров пока и так достаточно.



О том, что уже вписано в законопроект, «Фонтанка» поговорила с одним из его авторов Алексеем Цивилевым и главой комтранса Валентином Енокаевым. По словам последнего, влияние аттестации на рынок неочевидно: «[Если ее провести], то какой-то контингент водителей уйдет и не будет допущен по тем или иным причинам. Повлияет это на средний чек? Эконом-класс станет подороже. Но ведь и сейчас клиент может выбрать класс «комфорт» или «комфорт плюс». То есть потребитель, вызывая такси, понимает уровень обслуживания, который его ждет. И стоит ли аттестацией ставить дополнительный фильтр — хороший вопрос».