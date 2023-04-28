Шойгу назвал причины спецоперации на Украине

Конфликт на Украине показывает нацеленность США и их союзников на провоцирование других стран к военному противостоянию с Россией и Китаем. Об этом 28 апреля заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран-участниц ШОС в Нью-Дели, передает ТАСС.

«Подтверждением такой преступной политики является конфликт на Украине. Его истинная цель — нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю», — сказал глава Минобороны России.

На госпереворот в Киеве в 2014 году, по словам Шойгу, было потрачено более 5 млрд долларов. Это привело к формированию враждебного националистического русофобского режима, который начал решать на Украине «русский вопрос», добавил российский министр обороны.