«Я осознал свои ошибки». SKALLY MILANO пообещал Мизулиной, что будет вдохновлять слушателей на хорошее и правильное

Рэпер SKALLY MILANO (Даниил Дмитриев) заявил, что изменит вектор творчества — теперь он будет «направлен на позитивный манер, вдохновляющий к хорошим и правильным действиям». Также исполнитель подчеркнул, что не хотел пропагандировать или романтизировать употребление наркотиков и нарушение законов.
Об этом говорится в официальном обращении рэпера к Лиге безопасного интернета и ее главе Екатерине Мизулиной, которое он опубликовал 26 апреля в своем телеграм-канале. «Сам я не являюсь человеком, употребляющим вещества, не нарушал законов, все действия в моих песнях являются творческим повествованием, как Вы и заметили. Я осознал свои ошибки и готов полностью пересмотреть взгляд на творчество», — сообщил SKALLY MILANO.
По словам рэпера, его команда уже работает над удалением некоторых треков. Он также пообещал переформатировать любые работы, где «фигурирует деструктивное поведение и запрещенные вещества», и призвал коллег следовать его примеру — у «кумиров» должны быть «правильные ценности».
«Я хочу не словом, а делом доказать свою готовность заниматься полезной для молодежи своей страны деятельностью, раз уж я стал неким ориентиром для неё», — резюмировал Дмитриев.
Также в обращении упоминается новая песня SKALLY MILANO, которая «ознаменует начало направления моей музыки в позитивную сторону». Накануне у него действительно вышел трек под названием «Дай мне шанс».
Как писала «Фонтанка», после прерванного концерта в «Гигант Холле» возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. В тот вечер с мероприятия шестерых пьяных подростков доставили в отдел.