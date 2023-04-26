«Я осознал свои ошибки». SKALLY MILANO пообещал Мизулиной, что будет вдохновлять слушателей на хорошее и правильное

Рэпер SKALLY MILANO (Даниил Дмитриев) заявил, что изменит вектор творчества — теперь он будет «направлен на позитивный манер, вдохновляющий к хорошим и правильным действиям». Также исполнитель подчеркнул, что не хотел пропагандировать или романтизировать употребление наркотиков и нарушение законов.



Об этом говорится в официальном обращении рэпера к Лиге безопасного интернета и ее главе Екатерине Мизулиной, которое он опубликовал 26 апреля в своем телеграм-канале. «Сам я не являюсь человеком, употребляющим вещества, не нарушал законов, все действия в моих песнях являются творческим повествованием, как Вы и заметили. Я осознал свои ошибки и готов полностью пересмотреть взгляд на творчество», — сообщил SKALLY MILANO.