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    «Я осознал свои ошибки». SKALLY MILANO пообещал Мизулиной, что будет вдохновлять слушателей на хорошее и правильное

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    Рэпер SKALLY MILANO (Даниил Дмитриев) заявил, что изменит вектор творчества — теперь он будет «направлен на позитивный манер, вдохновляющий к хорошим и правильным действиям». Также исполнитель подчеркнул, что не хотел пропагандировать или романтизировать употребление наркотиков и нарушение законов.

    Об этом говорится в официальном обращении рэпера к Лиге безопасного интернета и ее главе Екатерине Мизулиной, которое он опубликовал 26 апреля в своем телеграм-канале. «Сам я не являюсь человеком, употребляющим вещества, не нарушал законов, все действия в моих песнях являются творческим повествованием, как Вы и заметили. Я осознал свои ошибки и готов полностью пересмотреть взгляд на творчество», — сообщил SKALLY MILANO.

    По словам рэпера, его команда уже работает над удалением некоторых треков. Он также пообещал переформатировать любые работы, где «фигурирует деструктивное поведение и запрещенные вещества», и призвал коллег следовать его примеру — у «кумиров» должны быть «правильные ценности».

    «Я хочу не словом, а делом доказать свою готовность заниматься полезной для молодежи своей страны деятельностью, раз уж я стал неким ориентиром для неё», — резюмировал Дмитриев.

    Также в обращении упоминается новая песня SKALLY MILANO, которая «ознаменует начало направления моей музыки в позитивную сторону». Накануне у него действительно вышел трек под названием «Дай мне шанс».

    Как писала «Фонтанка», после прерванного концерта в «Гигант Холле» возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. В тот вечер с мероприятия шестерых пьяных подростков доставили в отдел.

    Вечером 22 апреля на концерт рэп- и хип-хоп-исполнителя Scally Milano в Петербурге пришла полиция. Когда силовики вышли на сцену и потребовали включить в зале свет, молодежь разразилась нецензурной бранью. Несколько несовершеннолетних, которых заподозрили в состоянии опьянения, оказались в отделах полиции. По телеграм-каналам понесся слух, что во время мероприятия якобы умерла несовершеннолетняя поклонница. Впоследствии эту информацию опровергли. Случаем заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В своем Telegram-канале она заявила, что артист выступал против СВО. В его песнях она также усмотрела пропаганду употребления наркотиков.

    © Фонтанка.Ру

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