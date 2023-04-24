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    Уголовное дело возбудили после прерванного концерта с пьяными подростками в «Гигант-Холле»

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    Полиция Калининского района возбудила уголовное дело после рейда на концерте рэпера SCALLY MILANO в «Гигант-Холле». Об этом «Фонтанке» стало известно 24 апреля.

    «Фонтанка» писала, что правоохранители, заглянувшие на мероприятие с проверкой, обнаружили шестерых подростков в состоянии опьянения. Их доставили в отдел полиции для административного разбирательства, после чего передали родителям.

    Дело расследуется по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ч. 1 ст. 151 УК РФ). Идет установление лиц, причастных к совершению данного преступления.

    Напомним, вечером 22 апреля на концерт рэп- и хип-хоп-исполнителя Scally Milano в Петербурге пришла полиция. Когда силовики вышли на сцену и потребовали включить в зале свет, молодежь разразилась нецензурной бранью. Несколько несовершеннолетних, которых заподозрили в состоянии опьянения, оказались в отделах полиции. По телеграм-каналам понесся слух, что во время мероприятия якобы умерла несовершеннолетняя поклонница. Впоследствии эту информацию опровергли. Случаем заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В своем Telegram-канале она заявила, что артист выступал против СВО. В его песнях она также усмотрела пропаганду употребления наркотиков.

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