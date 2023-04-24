Уголовное дело возбудили после прерванного концерта с пьяными подростками в «Гигант-Холле»

Полиция Калининского района возбудила уголовное дело после рейда на концерте рэпера SCALLY MILANO в «Гигант-Холле». Об этом «Фонтанке» стало известно 24 апреля.

«Фонтанка» писала, что правоохранители, заглянувшие на мероприятие с проверкой, обнаружили шестерых подростков в состоянии опьянения. Их доставили в отдел полиции для административного разбирательства, после чего передали родителям.

Дело расследуется по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ч. 1 ст. 151 УК РФ). Идет установление лиц, причастных к совершению данного преступления.