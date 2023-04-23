ГУ МВД: на концерте в «Гигант Холле» нашли 6 нетрезвых подростков

Рейд на концерте в «Гигант Холле» был профилактическим. Полиция, по официальным данным, нашла в концертном зале шестерых нетрезвых несовершеннолетних.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 23 апреля, молодых людей в состоянии алкогольного опьянения доставили в отдел полиции для административного разбирательства. Туда же вызвали их родителей.

В главке также назвали ложной информацию о смерти несовершеннолетней в ходе концерта.

Ранее «Фонтанка» писала, что в отделы доставили 10 человек, из которых четверо отказались от медосвидетельствования.