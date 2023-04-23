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    ГУ МВД: на концерте в «Гигант Холле» нашли 6 нетрезвых подростков

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    Рейд на концерте в «Гигант Холле» был профилактическим. Полиция, по официальным данным, нашла в концертном зале шестерых нетрезвых несовершеннолетних.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 23 апреля, молодых людей в состоянии алкогольного опьянения доставили в отдел полиции для административного разбирательства. Туда же вызвали их родителей.

    В главке также назвали ложной информацию о смерти несовершеннолетней в ходе концерта.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в отделы доставили 10 человек, из которых четверо отказались от медосвидетельствования.

    Концерт рэпера SCALLY MILANO сотрудники полиции прервали 22 апреля.

    Scally Milano, или Даниил Слонов, родился и вырос в небольшом городе на Урале. Русский рэпер — автор провокационных треков об аферах и кибермошенничестве, которые якобы совершал.

    Как пишут в профильных пабликах, сам исполнитель не отрицает, что зарабатывал деньги в Сети нечестным путем, никаких доказательств этого нет. «Никаких доказательств вообще нет, что я этим занимался. Все следы убраны в интернете, никак ничего не докажут», — рассказал Скалли Милано в интервью каналу «Убираю ВРМ».

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