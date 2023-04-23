С концерта SCALLY MILANO в Петербурге в полицию доставили 10 подростков

Молодым людям, которых заподозрили в состоянии опьянения, по 16–17 лет , стало известно «Фонтанке» 23 апреля. В отношении четырех из них составили протоколы об отказе от медосвидетельствования. Отказы написали родители подростков, которые приехали их забирать. Все остальные также были отпущены, когда приехали ответственные за них лица.

Совместный рейд сотрудников полиции и прокуратуры, проведенный на концерте хип-хоп исполнителя SCALLY MILANO в «Гигант Холле», закончился доставлением в отделы некоторых зрителей. В полиции оказались 10 подростков.

Концерт сотрудники МВД прервали накануне в «Гигант Холле», хотя в администрации сообщали, что он был согласован с комитетом по культуре.

Одновременно с этим глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что музыкант выступил против СВО.