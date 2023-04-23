    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 12

    1 м/с, зап

    759мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd81.49eur89.35

    С концерта SCALLY MILANO в Петербурге в полицию доставили 10 подростков

    4200
    16 комментариев

    Совместный рейд сотрудников полиции и прокуратуры, проведенный на концерте хип-хоп исполнителя SCALLY MILANO в «Гигант Холле», закончился доставлением в отделы некоторых зрителей. В полиции оказались 10 подростков.

    Молодым людям, которых заподозрили в состоянии опьянения, по 16–17 лет, стало известно «Фонтанке» 23 апреля. В отношении четырех из них составили протоколы об отказе от медосвидетельствования. Отказы написали родители подростков, которые приехали их забирать. Все остальные также были отпущены, когда приехали ответственные за них лица.

    Концерт сотрудники МВД прервали накануне в «Гигант Холле», хотя в администрации сообщали, что он был согласован с комитетом по культуре.

    Одновременно с этим глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что музыкант выступил против СВО.

    Scally Milano, или Даниил Слонов, родился и вырос в небольшом городе на Урале. Русский рэпер — автор провокационных треков об аферах и кибермошенничестве, которые якобы совершал.

    Как пишут в профильных пабликах, сам исполнитель не отрицает, что зарабатывал деньги в Сети нечестным путем, никаких доказательств этого нет. «Никаких доказательств вообще нет, что я этим занимался. Все следы убраны в интернете, никак ничего не докажут», — рассказал Скалли Милано в интервью каналу «Убираю ВРМ».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Scally Milano
    ЛАЙК2
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close