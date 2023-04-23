С концерта SCALLY MILANO в Петербурге в полицию доставили 10 подростков

Совместный рейд сотрудников полиции и прокуратуры, проведенный на концерте хип-хоп исполнителя SCALLY MILANO в «Гигант Холле», закончился доставлением в отделы некоторых зрителей. В полиции оказались 10 подростков.
Молодым людям, которых заподозрили в состоянии опьянения, по
Концерт сотрудники МВД прервали накануне в «Гигант Холле», хотя в администрации сообщали, что он был согласован с комитетом по культуре.
Одновременно с этим глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что музыкант выступил против СВО.