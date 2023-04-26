Ждали долго, закончится скоро. Магнолия и сакура зацвели в Ботаническом саду

В Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге зацветают магнолия и сакура — вслед за своими родственницами из Сада дружбы.
Фотографиями распустившихся цветов 26 апреля поделился читатель «Фонтанки» Юрий, публикует их и сообщество «Макро клуб СПб» «ВКонтакте». «Уже началось цветение: сакуры, магнолии, вишни осима, вишни ниппонской. Сегодня цветочки были еще не очень обильны, но, чувствую, к выходным будет буря цветов с таким потеплением», — рассказывает фотограф Антон Кубышкин.
Пестрят и растения на нижнем ярусе. «Садовник предупредил, что отцветают быстро. Так что успейте посмотреть», — советует фотограф.
Что касается Сада дружбы, по сравнению со вчерашним днём цветение сакур там набирает силу.