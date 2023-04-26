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    Ждали долго, закончится скоро. Магнолия и сакура зацвели в Ботаническом саду

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    В Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге зацветают магнолия и сакура — вслед за своими родственницами из Сада дружбы.

    Фотографиями распустившихся цветов 26 апреля поделился читатель «Фонтанки» Юрий, публикует их и сообщество «Макро клуб СПб» «ВКонтакте». «Уже началось цветение: сакуры, магнолии, вишни осима, вишни ниппонской. Сегодня цветочки были еще не очень обильны, но, чувствую, к выходным будет буря цветов с таким потеплением», — рассказывает фотограф Антон Кубышкин.

    Пестрят и растения на нижнем ярусе. «Садовник предупредил, что отцветают быстро. Так что успейте посмотреть», — советует фотограф.

    https://www.fontanka.ru/2023/04/25/72250739/

    Что касается Сада дружбы, по сравнению со вчерашним днём цветение сакур там набирает силу.

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    СакураМагнолияЦветениеЦветение сакурыПриродаВеснаБотанический сад
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