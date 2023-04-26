100 тысяч за диплом. В суд ушло «взяточное» дело завкафедрой Военмеха

Куйбышевский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшей завкафедрой Военмеха Натальи Курашевой, обвиняемой в получении взятки. Об этом 26 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
По материалам дела, Курашева являлась с сентября 2015 года по август 2020 года заведующей кафедрой «Экономика, организация и управление производством» ФГБОУ ВО БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова. В период с сентября 2017-го по январь 2020 года она получила от проректора Гогуадзе предложение. Заключалось оно в содействии трем студентам, не забесплатно. Курашева якобы попросила по 100 тысяч за каждого. 300 тысяч нужно было начислить в виде надбавок и премий. Следствие считает, что стараниями Курашевой студенты получили квалификацию магистра и получили дипломы.
Есть еще один эпизод в деле. В тот же период некто И. похлопотал за свою жену, идущую на диплом. Взяткодатель ввел в заблуждение ректора и согласовал с ним приказ о единовременной выплате Курашевой «за интенсивность труда». Та получила почти 174 тысячи рублей.
В мае 2021 года арестовали проректора Военмеха Марата Гогуадзе, его заподозрили в выписке фейковых премий сотрудникам. Также уголовное дело возбуждено в отношении проректора Виталия Игнатенко. По версии следствия, он воспользовался своими полномочиями вопреки интересам службы во время строительства нового корпуса на 1-й Красноармейской улице и подписал акт приемки-сдачи фактически не выполненных работ на 96 млн рублей.