Проректора Военмеха отправили в СИЗО, несмотря на заслуги, детей и болезни

На два месяца Петроградский районный суд отправил под стражу проректора Военмеха. Обвиняемый в мошенничестве уповал на семью и депутатство.



Об аресте Марата Гогуадзе 15 мая сообщает обьединенная пресс-служба судов Петербурга. Обвиняемый возражал и просил хотя бы домашний арест — он и его супруга хронически больны, заботиться надо не только о жене и двух малолетних детях, но и о матери и бабушке-блокаднице. У Гогуадзе, перечисляет пресс-служба, множество грамот как у муниципального депутата, а во время пандемии он помогал пожилым.

