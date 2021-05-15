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Проректора Военмеха отправили в СИЗО, несмотря на заслуги, детей и болезни

Суд в Петербурге арестовал проректора Военмеха Марата Гогуадзе

На два месяца Петроградский районный суд отправил под стражу проректора Военмеха. Обвиняемый в мошенничестве уповал на семью и депутатство.

Об аресте Марата Гогуадзе 15 мая сообщает обьединенная пресс-служба судов Петербурга. Обвиняемый возражал и просил хотя бы домашний арест — он и его супруга хронически больны, заботиться надо не только о жене и двух малолетних детях, но и о матери и бабушке-блокаднице. У Гогуадзе, перечисляет пресс-служба, множество грамот как у муниципального депутата, а во время пандемии он помогал пожилым.

Суд не принял это во внимание и отправил его в изолятор минимум до 11 июля.

«Фонтанка» писала, что Гогуадзе был задержан два дня назад, ему сразу предъявили обвинение. По версии следствия, с 2018 года проректор по соцработе подписывал приказы, которые увеличивали зарплаты его подчиненных. На деле они допвыплаты не заслуживали, премии Гогуадзе якобы забирал себе. Сумма похищенного — 3,6 млн. По этому же делу проходит проректор Военмеха Виталий Игнатенко. Он в СИЗО с конца марта по делу о злоупотреблении полномочиями. Новый корпус вуза за 96 млн оказался построен только на бумаге.

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