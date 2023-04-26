Водитель помещён в ИВС после страшного ДТП на М-10, где погибла его дочь. На нём — 91 нарушение ПДД

Неаккуратность отца стала причиной семейной трагедии. Подробности страшного ДТП на трассе М-10 под Тосно стали известны «Фонтанке» 26 апреля.
«Шкода Суперб» догнала фуру DAF, как уже сообщалось, вчера в 0:05 на 646-м километре автодороги «Россия» в Тосненском районе, на подъезде к Петербургу. 38-летний водитель «Шкоды» не справился с управлением, и его машина вылетела в кювет.
По данным «Фонтанки», в легковушке ехала семья, петербуржцы. Погибла на месте 15-летняя дочь, восьмиклассница. 5-летний сын получил сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Его в состоянии средней степени тяжести доставили в КМБ Тосно. Туда же госпитализировали 35-летнюю мать и самого водителя, то есть отца семейства. Её — с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и сочетанной травмой головы, шеи и грудной клетки, его — с ушибом грудной клетки.
Известно, что водитель — злостный нарушитель. В 2022–2023 годах его 91 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Больше всего (78 раз) — за нарушение скорости, семь раз — за нарушение правил остановки и стоянки. Это не единственные его проступки: уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Через несколько часов после ДТП водителя задержали на основании статьи 91 УПК и поместили в ИВС.