МВД о страшном ДТП на М-10: Водитель «Шкоды» догнал фуру, погибла 15-летняя девочка

Официальную информацию о тяжёлом ДТП под Тосно сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Данные о двух жертвах не подтверждаются.



ДТП произошло 25 апреля в 0:05 на 646-м километре автодороги М-10 «Россия». 39-летний водитель «Шкоды Суперб» ехал в сторону Петербурга, но не справился с управлением и врезался в двигавшийся перед ним тягач «ДАФ» с прицепом под управлением 46-летнего водителя.

