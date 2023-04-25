МВД о страшном ДТП на М-10: Водитель «Шкоды» догнал фуру, погибла 15-летняя девочка

Официальную информацию о тяжёлом ДТП под Тосно сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Данные о двух жертвах не подтверждаются.
ДТП произошло 25 апреля в 0:05 на 646-м километре автодороги М-10 «Россия». 39-летний водитель «Шкоды Суперб» ехал в сторону Петербурга, но не справился с управлением и врезался в двигавшийся перед ним тягач «ДАФ» с прицепом под управлением 46-летнего водителя.
В главке подтверждают смерть только одного пассажира — 15-летней девочки из «Шкода». Она скончалась на месте. Госпитализированы трое, все из «Шкоды»: 36-летняя пассажирка в тяжёлом состоянии, водитель и 6-летний ребёнок в состоянии средней степени тяжести. «Фонтанка» писала, что спасателям пришлось деблокировать зажатых людей.
«Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливают детали ДТП», — отмечается в сообщении.