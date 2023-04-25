На автодороге М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти 25 апреля столкнулись фура DAF и легковая «Шкода». «Фонтанке» стали известны некоторые подробности.
Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП случилось на 646-м километре трассы около часа ночи. «В результате ДТП погиб один ребенок, четыре человека получили травмы, в том числе двое детей», — отмечается в сообщении.
Аварийно-спасательная служба ЛО также информировала об одной жертве. Однако, по данным «Фонтанки», погибших двое, один из них несовершеннолетний (15 лет). Машины столкнулись в нескольких километрах от тосненской объездной в начале первого. В «Шкоде» зажало детей. Их извлекали спасатели.