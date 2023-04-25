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    Страшное ДТП на М-10. Погиб ребёнок, много пострадавших, в том числе дети

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    ДТП с двумя автомобилями произошло ночью 25 апреля в Тосненском районе Ленобласти. О нём сообщает Аварийно-спасательная служба региона в своих соцсетях.

    На 646-м километре автодороги М-10 «Россия» (Московское шоссе) столкнулись попутные грузовой и легковой автомобили. Пострадали водитель и пассажиры, в том числе двое несовершеннолетних. Один несовершеннолетний пассажир скончался.

    «Спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно деблокировали пассажирку. Все пострадавшие госпитализированы», — отмечается в сообщении.

    Точное число пострадавших и обстоятельства ДТП выясняются.

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