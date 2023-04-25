Страшное ДТП на М-10. Погиб ребёнок, много пострадавших, в том числе дети

ДТП с двумя автомобилями произошло ночью 25 апреля в Тосненском районе Ленобласти. О нём сообщает Аварийно-спасательная служба региона в своих соцсетях.
На 646-м километре автодороги М-10 «Россия» (Московское шоссе) столкнулись попутные грузовой и легковой автомобили. Пострадали водитель и пассажиры, в том числе двое несовершеннолетних. Один несовершеннолетний пассажир скончался.
«Спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно деблокировали пассажирку. Все пострадавшие госпитализированы», — отмечается в сообщении.
Точное число пострадавших и обстоятельства ДТП выясняются.