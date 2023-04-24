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    Экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов получил 18 лет за госизмену

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    Бывшего председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова признали виновным в государственной измене, попытке захвата власти и превышении полномочий. Масимова приговорили к 18 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщила пресс-служба суда Астаны. Также ему пожизненно запретили занимать должности на госслужбе.

    Три бывших заместителя Масимова — Ануар Садыкулов, Даулет Ергожин и Марат Осипов получили 16 лет, 15 лет и три года лишения свободы соответственно. Их лишили званий генералов и государственных наград. В доход государства взыскано свыше 10 миллиардов тенге (22 миллиона долларов) и 24 миллиона долларов США.

    Правая рука Назарбаева Карим Масимов был задержан во время подавления протестов 8 января 2022 года. Вместе с ним в руках правоохранителей оказались бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения «А» Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. Материалам этого уголовного дела присвоен гриф «совершенно секретно».

    Волнения в Казахстане начались 2 января 2022 года из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

    Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован правая рука Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

    15 января в генпрокуратуре Казахстана сообщили, что за время беспорядков в стране пострадали 4,5 тысячи человек, большая часть из которых силовики. Погибли в общей сложности 225 человек, из них 19 полицейских и военных.

    Войска ОДКБ полностью вывели из Казахстана 19 января. По фактам терроризма, убийств и насилия расследуется 1 822 уголовных дела.

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