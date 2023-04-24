Экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов получил 18 лет за госизмену

Бывшего председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова признали виновным в государственной измене, попытке захвата власти и превышении полномочий. Масимова приговорили к 18 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщила пресс-служба суда Астаны. Также ему пожизненно запретили занимать должности на госслужбе.
Три бывших заместителя Масимова — Ануар Садыкулов, Даулет Ергожин и Марат Осипов получили 16 лет, 15 лет и три года лишения свободы соответственно. Их лишили званий генералов и государственных наград. В доход государства взыскано свыше 10 миллиардов тенге (22 миллиона долларов) и 24 миллиона долларов США.
Правая рука Назарбаева Карим Масимов был задержан во время подавления протестов 8 января 2022 года. Вместе с ним в руках правоохранителей оказались бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения «А» Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. Материалам этого уголовного дела присвоен гриф «совершенно секретно».