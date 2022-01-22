В Казахстане возбудили 1 822 уголовных дела по фактам терроризма, убийств и насилия

Правоохранительные органы Казахстана возбудили 1 822 уголовных дела по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти. Об этом 22 января сообщил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев на совещании с руководителями госорганов, которое провел в субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Как пишет ТАСС, Тургумбаев доложил главе государства о ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» в регионах страны. «Продолжается изъятие незаконно хранящегося у населения оружия», — говорится в сообщении пресс-службы. По данным МВД страны, всего по фактам преступлений в отношении представителей власти, а также по фактам хулиганства, нападений на здания госорганов и иных правонарушений возбуждено 1 822 уголовных дела, 116 из них переданы спецпрокурорам. Под усиленной охраной находятся военные объекты, в том числе склады боеприпасов и оружия.