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В Казахстане возбудили 1 822 уголовных дела по фактам терроризма, убийств и насилия

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Правоохранительные органы Казахстана возбудили 1 822 уголовных дела по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти. Об этом 22 января сообщил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев на совещании с руководителями госорганов, которое провел в субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Как пишет ТАСС, Тургумбаев доложил главе государства о ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» в регионах страны. «Продолжается изъятие незаконно хранящегося у населения оружия», — говорится в сообщении пресс-службы. По данным МВД страны, всего по фактам преступлений в отношении представителей власти, а также по фактам хулиганства, нападений на здания госорганов и иных правонарушений возбуждено 1 822 уголовных дела, 116 из них переданы спецпрокурорам. Под усиленной охраной находятся военные объекты, в том числе склады боеприпасов и оружия.

Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов представил отчет о расследовании фактов терроризма и массовых беспорядков. Он также отчитался об исполнении поручения Токаева по смягчению наказания при отсутствии отягчающих обстоятельств. В пресс-службе президента уточнили, что, согласно представленным данным, судами в административном порядке были арестованы 3 314 лиц. В апелляцию прокурорами подано 1 884 ходатайства о смягчении наказания. По итогам их рассмотрения из-под ареста освобождено 1 083 лица. Штраф заменили на предупреждение в отношении 490 граждан.

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали 970 подозреваемых в ходе расследования уголовных дел по фактам массовых беспорядков.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован правая рука Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

15 января в генпрокуратуре Казахстана сообщили, за время беспорядков в стране пострадали 4,5 тысячи человек, большая часть из которых силовики. Погибли в общей сложности 225 человек, из них 19 полицейских и военных.

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Комментарии (7)

Инкогнито2021
Нурик под следствием?
Slava_Rossii
А где тысячи уголовных дел по фактам убийств, ранений и избиений мирных граждан?
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