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Экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана задержан. «Правую руку» Назарбаева подозревают в госизмене

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Бывший глава Комитета национальной безопасности (КНБ, аналог российского ФСБ) Казахстана, экс-премьер Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене. Об этом 8 января сообщили в КНБ.

Там уточнили, что Масимов был задержан еще 6 января, тогда же возбудили дело по ст. 175 УК Казахстана (госизмена). Вместе с ним задержаны «другие фигуранты», однако пока не уточняется — кто именно. Накануне появлялась информация о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша, занимавшего пост замглавы КНБ. Позже ее опровергли.

Карим Масимов был премьер-министром Казахстана с 2007-го по 2012 год, затем с 2014-го по 2016-й. В промежутке занимал пост главы администрации президента. В сентябре 2016-го был назначен главой КНБ. Его сняли с должности 6 января 2022 года.

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Комментарии (3)

Pilat
6-го января - символичненько.
бумеранг снова сработал и госдеп получил им по своему медному лбу.
Спасибо что научили как нужно поступать с внутренними террористами.
Отдельное спасибо госпоже Пелосси.
260602101
Берия 2.0.
Михаил Петров-Водкин
Нашли гада, взвинтившего цены на газ
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