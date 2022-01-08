Экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана задержан. «Правую руку» Назарбаева подозревают в госизмене

Бывший глава Комитета национальной безопасности (КНБ, аналог российского ФСБ) Казахстана, экс-премьер Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене. Об этом 8 января сообщили в КНБ.
Там уточнили, что Масимов был задержан еще 6 января, тогда же возбудили дело по ст. 175 УК Казахстана (госизмена). Вместе с ним задержаны «другие фигуранты», однако пока не уточняется — кто именно. Накануне появлялась информация о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша, занимавшего пост замглавы КНБ. Позже ее опровергли.
Карим Масимов был премьер-министром Казахстана с 2007-го по 2012 год, затем с 2014-го по 2016-й. В промежутке занимал пост главы администрации президента. В сентябре 2016-го был назначен главой КНБ. Его сняли с должности 6 января 2022 года.