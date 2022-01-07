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Казахстанские журналисты опровергли задержание племянника Назарбаева

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Источник, ранее сообщивший о задержании в Казахстане племянника Нурсултана Назарбаева Самата Абиша, ошибся. Как пишет в телеграм-канале главред издания Orda Гульнара Бажкенова, эта информация не подтвердилась.

«Извините, мы работаем в чрезвычайных обстоятельствах и наша единственная задача — информировать своих читателей. Просим понять», — пишет она. Ранее Orda сообщила, что экс-зампредседателя Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ — аналог российской ФСБ) якобы задержан утром 7 января.

Также источники издания говорят, что сам Назарбаев и его семья якобы покинули страну.

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Комментарии (2)

тов
Дети малые все спали.
И о том совсем не знали,
Что Младенец им рожден.
Сыном Божим наречен.

Знали только небеса
О рождении Христа.

Людям грешным возвестили,
Чтобы взор свой обратили
На младенца что рожден.
Сыном Божим наречен!
Михаил Петров-Водкин
Елбасёнка с дядей перепутали
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