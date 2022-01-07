Казахстанские журналисты опровергли задержание племянника Назарбаева

Источник, ранее сообщивший о задержании в Казахстане племянника Нурсултана Назарбаева Самата Абиша, ошибся. Как пишет в телеграм-канале главред издания Orda Гульнара Бажкенова, эта информация не подтвердилась.



«Извините, мы работаем в чрезвычайных обстоятельствах и наша единственная задача — информировать своих читателей. Просим понять», — пишет она. Ранее Orda сообщила, что экс-зампредседателя Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ — аналог российской ФСБ) якобы задержан утром 7 января.

