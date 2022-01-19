Россия полностью вывела войска из Казахстана. Минобороны показало видео

Последние четыре самолета ВКС России с российскими миротворцами на борту вылетели из аэропортов городов Нур-Султан и Алма-Ата. Об этом 19 января сообщает Минобороны РФ. Видеоролик с объятиями российских и казахских военных командиров опубликован в среду в YouTube-канале российского оборонного ведомства.

«На этих самолетах вернутся домой последние подразделения миротворцев и командование российским миротворческим контингентом во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым. Ранее самолетами военно-транспортной авиации ВКС России домой вернулись миротворческие контингенты Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Таджикистан», — сказано в сообщении под видео.

В Минобороны РФ напоминают, что миротворцы из Киргизии вернулись домой своим ходом по земле, «совершив марш в составе колонны со штатной техникой и вооружением».



Отмечается, что для возвращения миротворцев ОДКБ по домам самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России Ил-76 и Ан-124 было выполнено более 100 рейсов. Какое количество рейсов понадобилось, чтобы доставить технику и военных в Казахстан, не уточняется.

