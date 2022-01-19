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Россия полностью вывела войска из Казахстана. Минобороны показало видео

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Последние четыре самолета ВКС России с российскими миротворцами на борту вылетели из аэропортов городов Нур-Султан и Алма-Ата. Об этом 19 января сообщает Минобороны РФ. Видеоролик с объятиями российских и казахских военных командиров опубликован в среду в YouTube-канале российского оборонного ведомства.

«На этих самолетах вернутся домой последние подразделения миротворцев и командование российским миротворческим контингентом во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым. Ранее самолетами военно-транспортной авиации ВКС России домой вернулись миротворческие контингенты Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Таджикистан», — сказано в сообщении под видео.

В Минобороны РФ напоминают, что миротворцы из Киргизии вернулись домой своим ходом по земле, «совершив марш в составе колонны со штатной техникой и вооружением».

Отмечается, что для возвращения миротворцев ОДКБ по домам самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России Ил-76 и Ан-124 было выполнено более 100 рейсов. Какое количество рейсов понадобилось, чтобы доставить технику и военных в Казахстан, не уточняется.

Иностранные войска вводились в Казахстан в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 6 января 2022 года на фоне массовых протестов в стране с экономическими и политическими требованиями. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев объявил протестующих «террористами». В стране был введён режим чрезвычайного положения, а протесты и беспорядки подавлены силой. По официальным данным, погибли 225 человек.

18 января впервые с начала протестов на публике появился первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который в том числе заявил, что «независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения».

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Комментарии (4)

Карабас Барабас
Видимо казахи и впрямь были очень благодарны. Наконец убрались домой и даже вроде ничего не оттяпали.
chip1
Родина встречает сынов, спасителей елбасы! По этому случаю ожидается банкет и раздача памятных медалей, званий и премий, банкет оплачен гражданами РФ! Ура, товарищи!
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