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Из моргов Алма-Аты украли более 40 тел

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В Алма-Ате в ходе массовых беспорядков в начале января погибли 149 гражданских лиц и 11 сотрудников правоохранительных органов. Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов на брифинге 16 января.

По его словам, в дни беспорядков преступники совершили семь нападений на морги города, откуда похитили более 40 тел. «Они не оставляли убитых, раненых забирали с собой, в эти дни было семь нападений на морги, в которых 41 тело погибших (сообщников. — Прим. ред.) было похищено», — рассказал Таймерденов.

По его словам, группы террористов захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами. Было похищено 1 347 единиц оружия: 501 единица нарезного, 807 единиц гладкоствольного и 39 единиц газотравматического оружия. Участники беспорядков предприняли 27 попыток захвата здания департамента алма-атинской полиции. «Нападения совершали профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием и методами ведения боя», — цитирует Таймерденова ТАСС.

По словам прокурора, после беспорядков в городе расследуют 405 уголовных дел.

15 января в генпрокуратуре Казахстана сообщили, за время беспорядков в стране пострадали 4,5 тысячи человек, большая часть из которых силовики. Погибли в общей сложности 225 человек, из них 19 полицейских и военных.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован правая рука Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

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Комментарии (7)

Чёрт Опасный
То есть сорока тел уже нет, а нет тела - нет дела?
Интересно девки пляшут!
267069207
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиям.и- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4279 3806 3951 2278.

ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
maarks1909
видимо из черепов пепельницы сделают
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