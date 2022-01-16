Из моргов Алма-Аты украли более 40 тел

В Алма-Ате в ходе массовых беспорядков в начале января погибли 149 гражданских лиц и 11 сотрудников правоохранительных органов. Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов на брифинге 16 января.
По его словам, в дни беспорядков преступники совершили семь нападений на морги города, откуда похитили более 40 тел. «Они не оставляли убитых, раненых забирали с собой, в эти дни было семь нападений на морги, в которых 41 тело погибших (сообщников. — Прим. ред.) было похищено», — рассказал Таймерденов.
По его словам, группы террористов захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами. Было похищено 1 347 единиц оружия: 501 единица нарезного, 807 единиц гладкоствольного и 39 единиц газотравматического оружия. Участники беспорядков предприняли 27 попыток захвата здания департамента алма-атинской полиции. «Нападения совершали профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием и методами ведения боя», — цитирует Таймерденова ТАСС.
По словам прокурора, после беспорядков в городе расследуют 405 уголовных дел.
15 января в генпрокуратуре Казахстана сообщили, за время беспорядков в стране пострадали 4,5 тысячи человек, большая часть из которых силовики. Погибли в общей сложности 225 человек, из них 19 полицейских и военных.