Из моргов Алма-Аты украли более 40 тел

В Алма-Ате в ходе массовых беспорядков в начале января погибли 149 гражданских лиц и 11 сотрудников правоохранительных органов. Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов на брифинге 16 января.



По его словам, в дни беспорядков преступники совершили семь нападений на морги города, откуда похитили более 40 тел. «Они не оставляли убитых, раненых забирали с собой, в эти дни было семь нападений на морги, в которых 41 тело погибших (сообщников. — Прим. ред.) было похищено», — рассказал Таймерденов.

