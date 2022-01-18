Елбасы жив. Назарбаев впервые обратился к нации после беспорядков в Казахстане

«Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атак на Казахстан было разрушение целостности страны», — заявил 18 января Назарбаев в ролике на YouTube-канале президента республики.

Он опроверг информацию о своем отъезде из страны. Назарбаев заверил, что является «пенсионером» и проводит «заслуженный отдых» в столице.



Бывший президент заверил, что в элите страны нет противостояния.

