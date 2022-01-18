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Елбасы жив. Назарбаев впервые обратился к нации после беспорядков в Казахстане

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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев записал видеообращение к гражданам.

«Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атак на Казахстан было разрушение целостности страны», — заявил 18 января Назарбаев в ролике на YouTube-канале президента республики.

Он опроверг информацию о своем отъезде из страны. Назарбаев заверил, что является «пенсионером» и проводит «заслуженный отдых» в столице.

Бывший президент заверил, что в элите страны нет противостояния.

До этого момента елбасы не появлялся на публике. Лишь его пресс-секретарь и дочь заявляли, что экс-глава государства следит за происходящим в стране. Ряд политиков и экспертов предполагали, что Назарбаев умер.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован правая рука Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

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Комментарии (20)

baddancer
Елбасы, Елбасы, чтож ты бросил коня...
ДуремарСПб.
В пекло его вместе с синепалым и бункерным.
mikkola2008
Сейчас компьютерная графика и не до того дошла. Вон в рекламе, Брюса Вилиса нарисовали, фиг от настоящего отличишь.
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