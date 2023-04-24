Leroy Merlin опроверг информацию о распродаже российских активов

Французский DIY-ретейлер Leroy Merlin опроверг информацию о намерении распродать складскую недвижимость в России, о которой ранее сообщило издание «Коммерсантъ».



«Эта информация не соответствует действительности. Мы не продаем ни одного складского объекта. Как и заявляли ранее в марте, мы не планируем каких-либо изменений в деятельности компании», — заявили в пресс-службе «Фонтанке».



Ранее Leroy Merlin заявила о передаче российского бизнеса в управление локальному топ-менеджменту.



По данным «Коммерсанта», продать складскую недвижимость планируют, чтобы дать новым собственникам средства на развитие. При этом сделка может пройти в формате sale & leaseback, при котором бывший владелец объекта остаётся арендатором. Потенциальными покупателями двух логопарков в Подмосковье издание называет Central Properties и «Венталл-Девелопмент».

