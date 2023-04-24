«Ъ»: Leroy Merlin собирается продать все свои склады

Французский DIY-ретейлер Leroy Merlin намерен продать все свои складские площади в России, пишет 24 апреля «Коммерсантъ». Компания, по данным издания, собирается заключить с новыми собственниками договор аренды на два логопарка общей площадью 270 тыс. кв. м в Подмосковье. Оценочная стоимость — до 12 млрд руб.
Источники «Ъ» рассказывают, что на объекты претендуют Central Properties и «Венталл-Девелопмент», ранее выкупивший часть площадей в логопарке «Южные врата» у чешской PPF Group. Сделка может пройти в формате sale & leaseback, при котором бывший владелец объекта остаётся арендатором, отмечает один из собеседников.
«Подготовка к продаже складской инфраструктуры последовала после того, как владелец сети решил передать российский бизнес в управление локальному топ-менеджменту. Средства от продажи площадей в логопарках потребуются управленцам для дальнейшего развития Leroy Merlin в РФ после отказа французской стороны выделять финансирование на эти цели», — отмечается в публикации.
Ретейлер Leroy Merlin основан во Франции, в России работает с 2004 года. Сеть включает 100 с лишним гипермаркетов в более чем 60 городах страны. В марте 2023 года из-за конфликта на Украине компания заявила о передаче российского бизнеса в управление локальному топ-менеджменту. Сделка находится на рассмотрении регуляторов.