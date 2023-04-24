«Ъ»: Leroy Merlin собирается продать все свои склады

Французский DIY-ретейлер Leroy Merlin намерен продать все свои складские площади в России, пишет 24 апреля «Коммерсантъ». Компания, по данным издания, собирается заключить с новыми собственниками договор аренды на два логопарка общей площадью 270 тыс. кв. м в Подмосковье. Оценочная стоимость — до 12 млрд руб.



Источники «Ъ» рассказывают, что на объекты претендуют Central Properties и «Венталл-Девелопмент», ранее выкупивший часть площадей в логопарке «Южные врата» у чешской PPF Group. Сделка может пройти в формате sale & leaseback, при котором бывший владелец объекта остаётся арендатором, отмечает один из собеседников.

