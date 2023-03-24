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    РБК: Leroy Merlin хочет продать все российские магазины

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    Компания Leroy Merlin объявила о планах продать все свои магазины в РФ. Как сообщает 24 марта РБК, владелец «Леруа Мерлен» французская ADEO собирается передать российский бизнес локальному менеджменту.

    Представитель компании заверил, что смена владельца не повлияет ни на взаимоотношения с клиентами и партнёрами, ни на работу сотрудников.

    «Все рабочие места будут сохранены, а компания продолжит работу в обычном режиме», — говорится в публикации.

    Строительная и DIY сеть гипермаркетов Leroy Merlin в России включает в себя 111 магазинов в 65 городах России, в том числе 11 точек в Санкт-Петербурге.

    Новость дополняется.



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