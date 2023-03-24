РБК: Leroy Merlin хочет продать все российские магазины

Компания Leroy Merlin объявила о планах продать все свои магазины в РФ. Как сообщает 24 марта РБК, владелец «Леруа Мерлен» французская ADEO собирается передать российский бизнес локальному менеджменту.

Представитель компании заверил, что смена владельца не повлияет ни на взаимоотношения с клиентами и партнёрами, ни на работу сотрудников.

«Все рабочие места будут сохранены, а компания продолжит работу в обычном режиме», — говорится в публикации.

Строительная и DIY сеть гипермаркетов Leroy Merlin в России включает в себя 111 магазинов в 65 городах России, в том числе 11 точек в Санкт-Петербурге.