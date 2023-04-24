На встрече с Курпатовым в «Буквоеде» провели акцию. Отец экс-помощника прокомментировал

На встрече с «телетерапевтом всея Руси» Андреем Курпатовым в петербургском «Буквоеде» слушательница потребовала освободить его экс-помощника Алексея Иевского. Из помещения её увели охранники магазина. Видеозапись, на которой это показано, распространилась в социальных сетях.

Женщина, которую в СМИ называют Екатериной Портновой, подошла к психотерапевту и начала задавать вопросы об уголовном деле против Иевского. В руке у неё, как говорят, был плакат с надписью «Свободу Алексею Иевскому!». После общения с работниками книжного посетительницу якобы передали правоохранителям. По данным «Фонтанки», в полицию таких вызовов не поступало.



Константин Иевский, отец Алексея, на своей странице в социальных сетях сообщил, что, по предварительным данным, случившееся — заранее подготовленная провокация со стороны команды Курпатова: на видео попали несколько сотрудников фирмы предпринимателя.



«Не исключаю того, что задержанная женщина является подставным лицом и сейчас даст показания, оговаривающие моего сына, якобы она действовала по указаниям Алексея, что даст право сотрудникам полиции заявиться к Алексею с обыском и попытаться в интересах Курпатова изменить Алексею меру пресечения на заключение под стражу (СИЗО)», — предположил Константин Иевский.



По мнению отца Алексея, одним из доказательств того, что Курпатов в этом заинтересован, является поданная адвокатом психотерапевта кассационная жалоба с соответствующей просьбой.

«Напомню, адвокат Козырев работает в интересах Курпатова, а это означает, что непосредственно Курпатов жаловался, что Алексея выпустили из СИЗО, и требовал вернуть его обратно. В жалобе было отказано 6 февраля 2023 года», — заявил мужчина.

В декабре прошлого года «Фонтанка» сообщала, что Алексея Иевского освободили из следственного изолятора и ездить на заседания по своему делу после года под стражей он будет из дома.

