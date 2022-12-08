«Алексей дома». В Петербурге отпустили из-под стражи бывшего личного помощника доктора Курпатова

Алексей Иевский, обвиняемый в мошенническом хищении 9 миллионов у популярного психолога Андрея Курпатова, освобождён из следственного изолятора. Ездить на заседания по своему делу после года под стражей он будет из дома.



Радостью с подписчиками 8 декабря поделился отец Алексея Константин Иевский. По его словам, накануне удалось оспорить очередное продление ареста от Куйбышевского районного суда.

«Алексей дома», — написал Иевский-старший на своей странице в соцсети и поблагодарил за поддержку. Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга, Иевский находится под домашним арестом. Расследование его дела завершено, его слушает Куйбышевский суд.