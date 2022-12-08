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    «Алексей дома». В Петербурге отпустили из-под стражи бывшего личного помощника доктора Курпатова

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    Алексей Иевский, обвиняемый в мошенническом хищении 9 миллионов у популярного психолога Андрея Курпатова, освобождён из следственного изолятора. Ездить на заседания по своему делу после года под стражей он будет из дома.

    Радостью с подписчиками 8 декабря поделился отец Алексея Константин Иевский. По его словам, накануне удалось оспорить очередное продление ареста от Куйбышевского районного суда.

    «Алексей дома», — написал Иевский-старший на своей странице в соцсети и поблагодарил за поддержку. Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга, Иевский находится под домашним арестом. Расследование его дела завершено, его слушает Куйбышевский суд.

    Об аресте 25-летнего личного помощника популярного психолога Андрея Курпатова стало известно в ноябре прошлого года. Иевскому вменили мошенническое хищение автомобиля «Порше» стоимостью 9,3 миллиона рублей. Машина приобреталась на деньги Курпатова и с его согласия оформлялась на Иевского.

    По словам обвиняемого, их связывали не только рабочие отношения — сожительство длилось более года, счёт был общим, а договорённость о том, что машину в будущем перепишут на Курпатова, — устной. После расставания доктор потребовал назад «Порше» или деньги и получил отказ. Защита Иевского настаивает, что в основе уголовного дела — не обман с целью хищения, а делёж совместно нажитого имущества.

    Курпатов выразился иначе. Случившееся он назвал рейдерским захватом в лучших традициях 90-х через злоупотребление доверием.

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    Комментарии 1

    Майор Пронин08 Дек 2022 в 22:16
    Фу, какая грязь!
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