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Доктор Курпатов прокомментировал уголовное преследование бывшего помощника

Петербургский предприниматель Андрей Курпатов заявил, что его компания подверглась рейдерскому захвату. Так он прокомментировал уголовное дело против своего бывшего помощника Алексея Иевского, которого обвиняют в хищении автомобиля.

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«Происходящее — обычный рейдерский захват компании в лучших традициях 90-х. Мошенническим образом, через злоупотребление доверием были похищены десятки миллионов рублей», — написал Курпатов в Instagram.

Бизнесмен, известный в народе как Доктор Курпатов после одноименного телешоу, не стал упоминать название якобы захваченной фирмы. Вероятно, он имеет в виду ООО «Онлайн продакшн», учредителем и гендиректором которой был Иевский.

По утверждению Курпатова, его оппонент прибегал к слежке, прослушке, грубому шантажу и информационной войне.

Рейдерский захват фирмы Иевскому не вменяется. Ему предъявлено обвинение в мошенническом хищении автомобиля «Порше» стоимостью 9,3 миллиона рублей. Машина приобреталась на деньги Курпатова и с его согласия оформлялась на Иевского.

Иевский работал у Курпатова личным помощником. По мнению защиты, уголовное дело инспирировано предпринимателем, не желавшим делить совместно нажитое имущество. Иевский и Курпатов, по словам первого, сожительствовали более года. Обвиняемый находится в СИЗО.

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Комментарии (17)

Danik
Посадите обоих или обеих в сизо в одну камеру. Сами разберутся!
Милые бранятся, только тешутся!
При чем здесь мы? Этот смазливый доктор всегда внушал опасения! )))
hal9000
Это не рейдерство..а недружественное поглощение..))
Денеб
Как же надоели эти новости из мира ЛГБТ!
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