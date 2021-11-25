Доктор Курпатов прокомментировал уголовное преследование бывшего помощника

«Происходящее — обычный рейдерский захват компании в лучших традициях 90-х. Мошенническим образом, через злоупотребление доверием были похищены десятки миллионов рублей», — написал Курпатов в Instagram.



Бизнесмен, известный в народе как Доктор Курпатов после одноименного телешоу, не стал упоминать название якобы захваченной фирмы. Вероятно, он имеет в виду ООО «Онлайн продакшн», учредителем и гендиректором которой был Иевский.



По утверждению Курпатова, его оппонент прибегал к слежке, прослушке, грубому шантажу и информационной войне.

