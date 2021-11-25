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Мошенничество по взаимной договоренности. Помощнику доктора Курпатова продлили арест

Куйбышевский суд Петербурга оставил под стражей Алексея Иевского, обвиненного в мошенническом хищении 9 миллионов у психотерапевта Андрея Курпатова.

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«Мера пресечения продлена до 28 декабря 2021 года», — сообщает 25 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Защита Иевского указывала на незаконность возбуждения уголовного дела. По версии следствия, обвиняемый похитил у доктора 9,3 миллиона рублей под предлогом покупки автомобиля «Порше».

Курпатов и Иевский жили вместе и пользовались одним карточным счетом. В сентябре 2020 года молодой человек с согласия доктора приобрел в автосалоне «Автопродикс спорт» машину и оформил на себя.

У партнеров была взаимная устная договоренность, что в будущем — без определенной даты — «Порше» перепишут на Курпатова. После расставания доктор потребовал у Иевского машину или деньги, но получил отказ.

В сентябре 2021 года Курпатов подал иск в Невский районный суд о взыскании неосновательного обогащения, оперируя нормами Гражданского кодекса. Он подтверждал, что собственником «Порше» Иевский стал с его, Курпатова, ведома.

Невский суд не стал рассматривать иск доктора, и он написал заявление в полицию — уже о мошенничестве, то есть обманном хищении денег под предлогом покупки «Порше».

По мнению защиты Иевского, в основе уголовного дела — дележ совместно нажитого имущества, о котором стороны не смогли договориться, а не обман с целью хищения.

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Комментарии (12)

AKM
От Курпатова нити тянутся к Грефу, а от Грефа к...[удалено администрацией].
Dimitry Antonov
Очень хотелось бы узнать, чем аргументировал судья Невского райсуда свой отказ в рассмотрении спора в порядке гражданского судопроизводства. Ведь этот отказ, возможно, и привёл к необоснованному возбуждению уголовного дела.
alex715-6
Курпатов не далёкого ума человек, мягко говоря. Денег, как у дурака фантиков, стоило свою карьеру и репутацию пятнать.... Заручается отмываться
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