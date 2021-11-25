Мошенничество по взаимной договоренности. Помощнику доктора Курпатова продлили арест

«Мера пресечения продлена до 28 декабря 2021 года», — сообщает 25 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Защита Иевского указывала на незаконность возбуждения уголовного дела. По версии следствия, обвиняемый похитил у доктора 9,3 миллиона рублей под предлогом покупки автомобиля «Порше».



Курпатов и Иевский жили вместе и пользовались одним карточным счетом. В сентябре 2020 года молодой человек с согласия доктора приобрел в автосалоне «Автопродикс спорт» машину и оформил на себя.



У партнеров была взаимная устная договоренность, что в будущем — без определенной даты — «Порше» перепишут на Курпатова. После расставания доктор потребовал у Иевского машину или деньги, но получил отказ.

