«Заработанное в семье делится пополам». За что личный помощник доктора Курпатова оказался в СИЗО

Не будь уголовного преследования 26-летнего Алексея Иевского, его интимная переписка с именитым психотерапевтом могла сгодиться бульварному журналу. Но «Фонтанка» публикует некоторые диалоги, так как они имеют непосредственное отношение к расследованию. Официально: Алексей Иевский похитил у Андрея Курпатова 9,3 миллиона рублей под предлогом покупки автомобиля «Порше». Иевский работал личным помощником доктора. Машину он оформил на себя, хотя должен был — на шефа. К «Порше» следствие собирается присовокупить кражу сережек, часов и недвижимости. Собственником многомиллионных богатств Иевский якобы стал, втершись в доверие к работодателю и используя сугубо деловые отношения. Санкции статей по особо крупным мошенничеству и кражам позволяют осудить обвиняемого на 10 лет колонии.



В начале октября 2021 года, после заявлений доктора Курпатова о преступлениях, в арендованной Алексеем Иевским квартире на Планерной улице полиция провела обыск. Изъяла два телефона. Был и третий — под подушкой. Он остался незамеченным.

Через несколько дней родители Иевского, уже арестованного, приехали прибраться и увидели телефон. Мессенджер Whatsapp подарил им бездну знаний. Несмотря на то, что диалог в Whatsapp может быть удален одним из собеседников без возможности восстановления, родители нашли нетронутой переписку Алексея Иевского и Андрея Курпатова. Она велась с декабря 2019 года по сентябрь 2021-го.

На отснятом «Фонтанкой» видео — нотариально заверенная распечатка сообщений из мессенджера. Ее отец Иевского намерен показать не только следователю сына, но и главе СК Александру Бастрыкину. Он считает, что этот документ не только доказательство невиновности Алексея, но и свидетельство заведомо ложного доноса Андрея Курпатова.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Переписка дала мне ясно понять две важные вещи. Мой сын — гомосексуалист, но я это переживу, — говорит «Фонтанке» Иевский-старший, Константин. — Второе — он не преступник».



Декабрь 2019 года. Бывший бортпроводник Алексей Иевский устраивается на работу к Андрею Курпатову — мультимиллионеру, шоумену, телеведущему, статусному психотерапевту и бизнес-тренеру, руководителю лаборатории нейронаук Сбербанка.



Алексей Иевский с отцом Фото: предоставлено Константином Иевским Поделиться Поделиться







Палитра выполняемых Иевским поручений широка до бескрайности. Его можно назвать ассистентом Курпатова, секретарем, поверенным. Обращение на «вы».

На слом субординации ушел месяц. Во второй половине января 2020 года рабочую переписку разбавляют смайлики с сердечками и поцелуями. Сухие «Андрей Владимирович» и «Алексей» беспощадно вытеснены обоюдной лаской: «Котик», «Малыш», «Совенок», «Зайка».

Волна любвеобилия вознесла Алексея Иевского на финансовую высоту. В июне 2020-го на него была оформлена компания «Онлайн продакшн», которая занялась маркетинговой раскруткой бизнеса Курпатова. За полгода фирма сделала выручку более 70 миллионов рублей, почти сто процентов дохода уходило на управленческие расходы. Это, в первую очередь, зарплата.

Совместную жизнь цементировал общий кошелек. Курпатов и Иевский, если верить переписке, использовали один карточный счет. Крупные покупки Иевский оговаривал с шефом. Это объяснялось просто: заработки в период их сожительства нельзя было назвать пропорциональными.



Перед покупкой часов в ДЛТ за 1,3 миллиона рублей Иевский прислал Курпатову фотографию аксессуара:

— Малыш, ты не против, если я возьму эти часы?

— Да, конечно.

Часы с руки Иевского перекочевали в уголовное дело. Считается, что молодой человек их украл.

Доктор тоже советовался с партнером:

— Продают квартиру в нашем доме. Возьмем?

— Давай.

Злополучному «Порше» тоже нашлось место в Whatsapp. В сентябре 2020 года Курпатов улетал за границу, покупкой машины занимался Иевский. Он связался с менеджером «Порше», представился и сообщил:

«Андрей Владимирович [Курпатов] сказал оформить на меня. Можете у него уточнить».

Менеджер вписал Иевского в собственники автомобиля. Сейчас он утверждает, что был введен в заблуждение, и не знал, что Курпатов одобрил сделку. Курпатов также заявил, что не давал Иевскому разрешения на оформление машины в свою собственность.

Если это так, то Иевский — не просто особо крупный мошенник, но и крайне дерзкий. Насколько надо быть уверенным, что менеджер, продавая машину за 9 миллионов, оформит ее на третье лицо без уведомительного звонка Курпатову — то есть плательщику.



Автомобилем постоянно пользовался Иевский, и Курпатову об этом известно, следует из переписки. Доктор отговаривал молодого человека от покупки собственной машины. Иевский хотел приобрести «БМВ», но Курпатов настоял на том, чтобы помощник ездил на «Порше».

В мае 2021 года случился раскол. Иевский заподозрил Курпатова в измене, доктор предлагал склеить чашку:

«Если мы будем вместе, все будут знать, что это любовь».

К сентябрю 2021-го, по канону бракоразводного процесса, начался дележ имущества. Позиции различались отчетливо.

Иевский, опираясь на собственное представление о гражданском кодексе, считал, что на совместно нажитое стороны имеют одинаковые права:

«То, что зарабатывается в семье, делится пополам».

Курпатов возражал:

«Уговора на общак не было. Было обещание любить всю жизнь. И обещание любить просралось. Давай честно, ты хорошо заработал, я тебе благодарен. Просто вернем мне мое и закончим на этом».

Под «своим» собеседник подразумевал и сережки, подаренные Иевскому на день рождения. В уголовном деле они тоже фигурируют — как украденные.



Переписка обрывается 7 сентября 2021 года. Через три дня Андрей Курпатов подал к Алексею Иевскому иск о взыскании неосновательного обогащения. Невский суд вернул заявление доктору. Он пошел в полицию и попросил привлечь Иевского к уголовной ответственности за мошенничество и воровство.

Почти два месяца бывший помощник Курпатова хранил молчание. 23 ноября, при обжаловании меры пресечения в Санкт-Петербургском горсуде, обвиняемый подтвердил, что вел с доктором совместные хозяйство и быт и состоял с ним в любовных отношениях.

Андрей Курпатов на звонки и сообщения «Фонтанки» не ответил.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»