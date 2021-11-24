Следствие по «делу Курпатова — Иевского» проглядело важную улику. Родители обвиняемого нашли её после обыска

«Фонтанка.ру»

Отец помощника доктора Курпатова Константин Иевский показал журналистам переписку своего сына с модным психотерапевтом. Она доказывает интимную связь между мужчинами и щедрые подарки.

Как рассказал «Фонтанке» Константин Иевский, после обыска в квартире его сына они с женой нашли мобильный телефон. Это третий аппарат, два других следователи забрали с собой. В смартфоне, пароль от которого назвал сам владелец, хранится полтора года совместной жизни Андрея Курпатова и Алексея Иевского.

Нотариально заверенную копию сообщений из мессенджера Иевский-старший намерен показать главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Документ также уйдет в адрес прокуратуры и следователя по делу его сына. В переписке, в частности, упоминается Porshe — тот самый вещдок в уголовном деле о мошенничестве. Есть также разговор с менеджером автосалона, где Иевский-младший говорит, что оформляет машину на себя с согласия Андрея Курпатова.



«Здесь (для нотариальной копии. — Прим. ред.) мы выбрали основную часть переписки, где о сережках, например, идет разговор, идет разговор о машине, идет разговор о земельных участках, идет разговор о комнате, идет разговор о часах», — говорит отец Алексея Иевского.

Распечатку сообщений Константин Иевский показал «Фонтанке» 23 ноября — в день, когда его сын совершил каминг-аут. На судебном заседании по мере пресечения Алексей заявил, что состоял в близких отношениях с Курпатовым, но прекратил их из-за измены. По его словам, психотерапевт поначалу уговаривал вернуться, а затем начал угрожать судебным преследованием.

Как говорит Иевский-старший, Андрей Курпатов был готов забрать свое заявление о краже и мошенничестве в обмен на переписку, однако передумал. Иевский-младший с 8 октября находится в изоляторе временного содержания. Пока ему вменено только мошенничество с девятимиллионным Porsche, но следствие намерено предъявить также обвинение в хищении дорогостоящих часов, сережек и недвижимости.

