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Следствие по «делу Курпатова — Иевского» проглядело важную улику. Родители обвиняемого нашли её после обыска

Отец Иевского намерен обнародовать интимную переписку своего сына с доктором Курпатовым

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«Фонтанка.ру»

Отец помощника доктора Курпатова Константин Иевский показал журналистам переписку своего сына с модным психотерапевтом. Она доказывает интимную связь между мужчинами и щедрые подарки.

Как рассказал «Фонтанке» Константин Иевский, после обыска в квартире его сына они с женой нашли мобильный телефон. Это третий аппарат, два других следователи забрали с собой. В смартфоне, пароль от которого назвал сам владелец, хранится полтора года совместной жизни Андрея Курпатова и Алексея Иевского.

Нотариально заверенную копию сообщений из мессенджера Иевский-старший намерен показать главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Документ также уйдет в адрес прокуратуры и следователя по делу его сына. В переписке, в частности, упоминается Porshe — тот самый вещдок в уголовном деле о мошенничестве. Есть также разговор с менеджером автосалона, где Иевский-младший говорит, что оформляет машину на себя с согласия Андрея Курпатова.

«Здесь (для нотариальной копии. — Прим. ред.) мы выбрали основную часть переписки, где о сережках, например, идет разговор, идет разговор о машине, идет разговор о земельных участках, идет разговор о комнате, идет разговор о часах», — говорит отец Алексея Иевского.

Распечатку сообщений Константин Иевский показал «Фонтанке» 23 ноября — в день, когда его сын совершил каминг-аут. На судебном заседании по мере пресечения Алексей заявил, что состоял в близких отношениях с Курпатовым, но прекратил их из-за измены. По его словам, психотерапевт поначалу уговаривал вернуться, а затем начал угрожать судебным преследованием.

Как говорит Иевский-старший, Андрей Курпатов был готов забрать свое заявление о краже и мошенничестве в обмен на переписку, однако передумал. Иевский-младший с 8 октября находится в изоляторе временного содержания. Пока ему вменено только мошенничество с девятимиллионным Porsche, но следствие намерено предъявить также обвинение в хищении дорогостоящих часов, сережек и недвижимости.

Из переписки, рассказывает Константин Иевский, следует, что у мужчин существовал единый карточный безлимитный счет, аксессуары были подарками, оформление недвижимости на Иевского тоже обсуждалось. Более того, как утверждает отец Алексея, существует завещание, в котором все свое имущество сын отписал Курпатову.

Андрей Курпатов для комментария вновь открывшихся обстоятельств недоступен. Ранее он утверждал, что стал жертвой обмана, а говоря об Иевском, приводил в пример молодежь с пониженным нравственным порогом.

Алексей Иевский был задержан и арестован в начале октября. После заявления Андрея Курпатова было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Иевский обманул Курпатова, купив на свое имя Porsche Cayenne Coupe за 9 342 000 рублей. Деньги были списаны со счета Курпатова.

Андрей Курпатов — выпускник Военно-медицинской академии. Телеведущий, автор поп-проектов на телевидении, продюсер ток-шоу, автор книг по психотерапии и пособий по бизнес-тренингу, с февраля 2019 года — помощник Германа Грефа в Сбербанке в статусе научного руководителя лаборатории нейронаук и поведения человека.

Бывший бортпроводник Алексей Иевский работал помощником Курпатова с декабря 2019 года. В июне 2020-го на молодого человека была оформлена компания «Онлайн продакшн». Она занималась продвижением «психотерапевтического» бизнеса в Сети. Годовая выручка компании — более 70 миллионов рублей — почти целиком уходила на управленческие расходы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (19)

hal9000
Провели обыск и оставили телефон под подушкой..))..мда..ну бывает..че..)
baddancer
А нет ли в статьях Фонтанкии какой-нибудь пропаганды какого-нибудь этсого самого?
Иск потерпевшего к своему бывшему о возврате 3млн$ и брюликов - это ли не самая действенная гей-пропаганда?? За такие то деньжищи многие хомяки, не отягощённые общественно-полезным трудом, перекрасились бы!
263307431
Блин, жалко ведь парня, был бы девочкой, фиг бы суд пошел на арест при таких вводных.
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