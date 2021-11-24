Следствие по «делу Курпатова — Иевского» проглядело важную улику. Родители обвиняемого нашли её после обыска

«Фонтанка.ру»
Отец помощника доктора Курпатова Константин Иевский показал журналистам переписку своего сына с модным психотерапевтом. Она доказывает интимную связь между мужчинами и щедрые подарки.
Как рассказал «Фонтанке» Константин Иевский, после обыска в квартире его сына они с женой нашли мобильный телефон. Это третий аппарат, два других следователи забрали с собой. В смартфоне, пароль от которого назвал сам владелец, хранится полтора года совместной жизни Андрея Курпатова и Алексея Иевского.
Нотариально заверенную копию сообщений из мессенджера Иевский-старший намерен показать главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Документ также уйдет в адрес прокуратуры и следователя по делу его сына. В переписке, в частности, упоминается Porshe — тот самый вещдок в уголовном деле о мошенничестве. Есть также разговор с менеджером автосалона, где Иевский-младший говорит, что оформляет машину на себя с согласия Андрея Курпатова.
«Здесь (для нотариальной копии. — Прим. ред.) мы выбрали основную часть переписки, где о сережках, например, идет разговор, идет разговор о машине, идет разговор о земельных участках, идет разговор о комнате, идет разговор о часах», — говорит отец Алексея Иевского.
Распечатку сообщений Константин Иевский показал «Фонтанке» 23 ноября — в день, когда его сын совершил каминг-аут. На судебном заседании по мере пресечения Алексей заявил, что состоял в близких отношениях с Курпатовым, но прекратил их из-за измены. По его словам, психотерапевт поначалу уговаривал вернуться, а затем начал угрожать судебным преследованием.
Как говорит Иевский-старший, Андрей Курпатов был готов забрать свое заявление о краже и мошенничестве в обмен на переписку, однако передумал. Иевский-младший с 8 октября находится в изоляторе временного содержания. Пока ему вменено только мошенничество с девятимиллионным Porsche, но следствие намерено предъявить также обвинение в хищении дорогостоящих часов, сережек и недвижимости.
Из переписки, рассказывает Константин Иевский, следует, что у мужчин существовал единый карточный безлимитный счет, аксессуары были подарками, оформление недвижимости на Иевского тоже обсуждалось. Более того, как утверждает отец Алексея, существует завещание, в котором все свое имущество сын отписал Курпатову.
Андрей Курпатов для комментария вновь открывшихся обстоятельств недоступен. Ранее он утверждал, что стал жертвой обмана, а говоря об Иевском, приводил в пример молодежь с пониженным нравственным порогом.
Алексей Иевский был задержан и арестован в начале октября. После заявления Андрея Курпатова было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Иевский обманул Курпатова, купив на свое имя Porsche Cayenne Coupe за 9 342 000 рублей. Деньги были списаны со счета Курпатова.