Судебный каминг-аут. Личный помощник Курпатова заявил об интимной связи и мести за разрыв

Обвиняемый в мошенничестве Алексей Иевский публично рассказал, что их связь с доктором Курпатовым перешагнула грань рабочих отношений. В попытке оспорить свой арест он сообщил суду, что в основе его уголовного дела лежат измена и месть.



Каминг-аут Алексей Иевский совершил по видеосвязи с городским судом Петербурга, где 23 ноября рассматривалась жалоба на содержание его под стражей.



«Изначально я был помощником Андрея Курпатова. После у нас начались уже с ним любовные отношения», — сказал Алексей Иевский. По его словам, причиной разрыва стала измена. Простить ее Иевский не мог, хотя Курпатов пытался вернуть отношения.

