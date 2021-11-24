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Судебный каминг-аут. Личный помощник Курпатова заявил об интимной связи и мести за разрыв

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Обвиняемый в мошенничестве Алексей Иевский публично рассказал, что их связь с доктором Курпатовым перешагнула грань рабочих отношений. В попытке оспорить свой арест он сообщил суду, что в основе его уголовного дела лежат измена и месть.

Каминг-аут Алексей Иевский совершил по видеосвязи с городским судом Петербурга, где 23 ноября рассматривалась жалоба на содержание его под стражей.

«Изначально я был помощником Андрея Курпатова. После у нас начались уже с ним любовные отношения», — сказал Алексей Иевский. По его словам, причиной разрыва стала измена. Простить ее Иевский не мог, хотя Курпатов пытался вернуть отношения.

«После того, как я переехал из квартиры, Андрей Курпатов некоторое время просил, потом требовал, чтобы я вернулся к нему. Позже стали поступать угрозы: «Если ты не вернешься, я тебя затаскаю по судам», — сообщил Иевский судье, следователю и прокурору. Он также отметил, что его слова может подтвердить личная переписка с Курпатовым.

Судья жалобу на арест отклонил, Иевский останется в Крестах до 28 ноября.

Личному помощнику психотерапевта Андрея Курпатова вменяется мошенничество, в результате которого Porsche стоимостью 9,3 миллиона было оформлено на Алексея Иевского. Следствие также намерено предъявить ему обвинение в присвоении дорогих часов, сережек, а также недвижимости модного доктора.

Андрей Курпатов — выпускник Военно-медицинской академии. Телеведущий, автор поп-проектов на телевидении, продюсер ток-шоу, автор книг по психотерапии и пособий по бизнес-тренингу, с февраля 2019 года — помощник Германа Грефа в Сбербанке в статусе научного руководителя лаборатории нейронаук и поведения человека.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

VF812
Ну, советник Грефушки))
SU LUX INN
хорошая Новость! после данного Признания судьи оправдают маленького Помощника, и счастливая пара Соединится вновь!
266609970
Карл у Клары украл серёжки и порше ) или наоборот, Клара у Карла?
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