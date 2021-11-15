«Он овладел моим сознанием». От доктора Курпатова к онлайн-помощнику летит букет уголовных дел

Фото: автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив/скриншот с сайта YouTube/коллаж Поделиться Поделиться







Горсуд Петербурга 17 ноября рассмотрит апелляционную жалобу на арест 25-летнего Алексея Иевского. Накануне наше издание уже сообщило о его участи. В отношении него в начале октября было возбуждено уголовное дело, а Куйбышевский суд принял решении о аресте. Все же, уточним: первое дело появилось по мошенничеству в особо крупных, второе - по краже в таких же пропорциях. Первое – по оформлению на себя (мы имеем в виду Иевского) нового «Порше Кайен», второе – по исчезновению швейцарских часов «Брегет» и серег «Меркури» (аксессуары оценены под 4 млн).



Однако, встреча Курпатова и Иевского произошла не на очных ставках. Они познакомились несколько лет назад. Тогда Иевский служил стюардом, а после стал управляющим бизнеса Курпатова. То есть гендиректором и учредителем компании «Онлайн Продакшн», на которую оформлены все ресурсы известного психотерапевта, телеведущего, автора кучи книг, советника Германа Грефа, наконец.

По данным нашего издания, к концу лета 2021-го года между Курпатовым и Иевским произошла финансовая дискуссия. Материально это выражается (уже согласно материалам дела) в том, что со счетов «Онлайн Продакшн» в сторону Иевского ушло более 40 миллионов рублей, хотя гендиректор должен был просто получать зарплату. Жилое помещение в доме по каналу Грибоедова неожиданно стало принадлежать Иевскому. Тоже самое случилось с парой гектаров под Зеленогорском. Согласно утверждениям доктора, эти активы должны были быть оформлены на него, а Иевский лишь занимался процедурными вопросами. Кстати, модный «Порше» вменили Иевскому по той же схеме. Ведь, по версии следствия, юношу послали в премиум автосалон на Школьной улице для приобретения машины Курпатову, а регистрация в МРЭО произошла на Иевского.



Также «Фонтанке» стало известно, что перед выходом на сцену полицейских, Курпатов предлагал разойтись миром, но получил категоричный отказ.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Обыск в арендованном пентхаусе высотки на Планерной улице проходил с усмешками. В окружении секс-имитаторов лежали не только лакшери -принадлежности, но и печати государственных органов – РАНХИГС, КГИОП, ФМС, вплоть до Федерального агентства воздушной авиации.

Журналист поговорил с Андреем Курпатовым. Для начала автор перечисли собеседнику все пункты обвинения, изложенные в тексте. Он подтвердил. Тогда задал контрольный вопрос: «Мы говорим о взрослых суммах. Здесь 40 миллионов, там недвижимость на миллионы. И сразу вы не видели недостачу?»

- У него были доверенности на приобретение, оплата происходила прямо с моей карты, а что касается компании, то он гендиректор, там работает много людей. Когда я заметил, что не выплачивают деньги, то я обратился к бухгалтеру и он мне предоставил все выписки. Оказалось, что деньги выводились на какие-то подставные ИП, а потом обналичивались. Что касается денег, то я зарабатываю очень прилично.



- Вы пытались с ним поговорить, мол, остались следы – верни все по-хорошему?

- Вы не поверите. Именно этими словами. Это было целая мизансцена при свидетелях. Но он сначала заявил, что сейчас предоставит какие-то документы, говорящие о его честности, а потом сменил номер телефона на израильский и заявил, что уехал в Израиль.

- Вам известна его позиция на сегодня?

Вопрос не дежурный. «Фонтанке» известно, что первая процессуальная реакция обвиняемого была такова: Курпатов – известный гипнотизер, «воспользовался моим биполярным расстройством и овладел моим сознанием» (цитата).

- Он раскаивается. Просит простить.

- А вы?

- Моя трактовка? … Вокруг много денег, а он человек очень молодой. Я же сам читаю лекции о молодежи с пониженным нравственным порогом. Но чтобы вот так со мной – не мог себе представить. Зато приобрел неприятную практику, которую тоже смогу преподать своим слушателям.

Защитник Иевского – московский адвокат Алишер Захидов сообщил автору, что пока его комментарии преждевременны.



Что касается развития этого сюжета, то по информации «Фонтанки», Алексею Иевскому вскоре «прилетят» эпизоды и по земле, недвижимости, счетам компании.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

