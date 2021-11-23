Подарочки не отдарочки, или Приключения «Порше» доктора Курпатова, отправившего в СИЗО своего помощника

Годовая выручка компании — более 70 миллионов рублей — почти целиком уходила на управленческие расходы. Они включают зарплату управленцев и менее значимые траты, не связанные с производством.

Бывший бортпроводник Иевский работал помощником Курпатова с декабря 2019 года. В июне 2020-го на молодого человека была оформлена компания «Онлайн продакшн». Она занималась продвижением «психотерапевтического» бизнеса в Сети.

«Иевский останется в СИЗО по 28 ноября, вину он не признает», — уточнили в объединенной пресс-службе судов.

Иевский, кроме служебных функций, выполнял поручения личного характера. О степени доверия между помощником и шефом может свидетельствовать совокупление их финансов. Накопления Иевского и Курпатова хранились на одном карточном счете.



С этого счета, по информации «Фонтанки», в сентябре 2020 года Алексей Иевский оплатил в салоне автомобиль «Порше» за 9,3 миллиона рублей. Менеджер по продажам («Фонтанке», суду и тем более следствию известны его данные) был осведомлен, что доктор Курпатов согласовал оформление машины на Алексея Иевского.



На «Порше» Иевский ездил с самой покупки. В августе 2021 года он хотел приобрести в свою собственность «БМВ», но Андрей Курпатов его отговорил, настояв, чтобы помощник продолжил пользоваться «Порше».



В сентябре 2021 года пара окончательно поссорилась. Доктор обратился в Невский районный суд с иском к Иевскому о взыскании неосновательного обогащения. По мнению телетерапевта, молодой человек за время их знакомства получил необоснованно дорогие подарки. Следом за иском Курпатов подал заявления в полицию о мошенничестве и краже. Номенклатура ценностей та же — автомобиль, недвижимость, сережки и часы, которые Иевский купил себе за 1,3 миллиона рублей с общей банковской карты, предварительно получив у Курпатова разрешение на покупку.

