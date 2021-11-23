FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +4
74.83р84.17р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Подарочки не отдарочки, или Приключения «Порше» доктора Курпатова, отправившего в СИЗО своего помощника

Суд в Петербурге оставил в СИЗО помощника доктора Курпатова

Санкт-Петербургский городской суд санкционировал арест 26-летнего Алексея Иевского по обвинению в хищении более девяти миллионов рублей у «телетерапевта всея Руси» Андрея Курпатова.

17
Печать

«Иевский останется в СИЗО по 28 ноября, вину он не признает», — уточнили в объединенной пресс-службе судов.

Бывший бортпроводник Иевский работал помощником Курпатова с декабря 2019 года. В июне 2020-го на молодого человека была оформлена компания «Онлайн продакшн». Она занималась продвижением «психотерапевтического» бизнеса в Сети.

Годовая выручка компании — более 70 миллионов рублей — почти целиком уходила на управленческие расходы. Они включают зарплату управленцев и менее значимые траты, не связанные с производством.

Иевский, кроме служебных функций, выполнял поручения личного характера. О степени доверия между помощником и шефом может свидетельствовать совокупление их финансов. Накопления Иевского и Курпатова хранились на одном карточном счете.

С этого счета, по информации «Фонтанки», в сентябре 2020 года Алексей Иевский оплатил в салоне автомобиль «Порше» за 9,3 миллиона рублей. Менеджер по продажам («Фонтанке», суду и тем более следствию известны его данные) был осведомлен, что доктор Курпатов согласовал оформление машины на Алексея Иевского.

На «Порше» Иевский ездил с самой покупки. В августе 2021 года он хотел приобрести в свою собственность «БМВ», но Андрей Курпатов его отговорил, настояв, чтобы помощник продолжил пользоваться «Порше».

В сентябре 2021 года пара окончательно поссорилась. Доктор обратился в Невский районный суд с иском к Иевскому о взыскании неосновательного обогащения. По мнению телетерапевта, молодой человек за время их знакомства получил необоснованно дорогие подарки. Следом за иском Курпатов подал заявления в полицию о мошенничестве и краже. Номенклатура ценностей та же — автомобиль, недвижимость, сережки и часы, которые Иевский купил себе за 1,3 миллиона рублей с общей банковской карты, предварительно получив у Курпатова разрешение на покупку.

Обвинение Иевскому на данный момент предъявлено только по одному эпизоду. По мнению следствия, помощник похитил со счета доктора 9,3 миллиона под предлогом покупки «Порше».

Андрей Курпатов — выпускник Военно-медицинской академии. Телеведущий, автор поп-проектов на телевидении, продюсер ток-шоу, автор книг по психотерапии и пособий по бизнес-тренингу, с февраля 2019 года — помощник Германа Грефа в Сбербанке в статусе научного руководителя лаборатории нейронаук и поведения человека.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

Денеб
Лже-доктора курпатовы, мясниковы, кашпировские.....
мухомор
А нет ли тут ЛГБТ пропаганды?
Владислав Терехин
Любовь прошла завяли помидоры!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний