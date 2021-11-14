Таинственная кража роскоши. В Петербурге арестован онлайн-помощник доктора Курпатова

По информации «Фонтанки», 13 ноября в Петербурге районный суд на пару месяцев арестовал 25-летнего Алексея Иевского. Ему вменяют кражу в особо крупном размере при том, что в списке похищенного указаны лишь два предмета. Это часы Breguet в 1 миллион 250 тысяч рублей и бриллиантовые серьги Mercury за 2 миллиона 600 тысяч.

Считается, что драгоценности пропали еще в конце августа этого года из квартиры на канале Грибоедова, где живет популярный психотерапевт, телеведущий, автор десятков книг 47-летний Андрей Курпатов. Он и сообщил в органы об ущербе в 3 миллиона 850 тысяч рублей. Однако в первоначальных же пояснениях Андрей Курпатов указал, что подозревает не какого-нибудь неизвестного злоумышленника, а своего ближайшего помощника — Алексея Иевского.



Не секрет, что на Иевского оформлена компания «Онлайн Продакшн», на которую, в свою очередь, зарегистрированы все онлайн-ресурсы Курпатова. На них доктор учит россиян воспитывать детей, укреплять традиционные семейные ценности. В светском обществе Курпатов и Иевский также бывали рядом. Заметим, что бизнес шефа и его менеджера — доходный. Так, например, Иевский имеет новый Porsche Cayenne.

По данным «Фонтанки», 11 ноября именно на этом Porsche и задержали Иевского. По предварительной информации, в ушах у него блестели те самые серьги, а руку оттягивал Breguet. Все же в этой истории есть небольшие странности.

Заявление Курпатова пришло в полицию еще месяц назад. Причем настолько выверенное, что там было указано даже как Курпатов заработал на предметы роскоши и сколько налогов уплатил. В том числе подчеркивалось, что солидные коробки от швейцарских часов и серег остались нетронутыми. Но несмотря на то, что в его доме бывает много именитых гостей, Курпатов точно указал на своего помощника.

