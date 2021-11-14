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Таинственная кража роскоши. В Петербурге арестован онлайн-помощник доктора Курпатова

Помощник доктора Курпатова в Петербурге помещён под стражу

Известный психотерапевт Андрей Курпатов остался без своего главного менеджера по многим проектам. Но молодой человек изолирован именно по заявлению доктора. «Фонтанка» выяснила подробности этой «семейной» драмы.

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По информации «Фонтанки», 13 ноября в Петербурге районный суд на пару месяцев арестовал 25-летнего Алексея Иевского. Ему вменяют кражу в особо крупном размере при том, что в списке похищенного указаны лишь два предмета. Это часы Breguet в 1 миллион 250 тысяч рублей и бриллиантовые серьги Mercury за 2 миллиона 600 тысяч.

Считается, что драгоценности пропали еще в конце августа этого года из квартиры на канале Грибоедова, где живет популярный психотерапевт, телеведущий, автор десятков книг 47-летний Андрей Курпатов. Он и сообщил в органы об ущербе в 3 миллиона 850 тысяч рублей. Однако в первоначальных же пояснениях Андрей Курпатов указал, что подозревает не какого-нибудь неизвестного злоумышленника, а своего ближайшего помощника — Алексея Иевского.

Не секрет, что на Иевского оформлена компания «Онлайн Продакшн», на которую, в свою очередь, зарегистрированы все онлайн-ресурсы Курпатова. На них доктор учит россиян воспитывать детей, укреплять традиционные семейные ценности. В светском обществе Курпатов и Иевский также бывали рядом. Заметим, что бизнес шефа и его менеджера — доходный. Так, например, Иевский имеет новый Porsche Cayenne.

По данным «Фонтанки», 11 ноября именно на этом Porsche и задержали Иевского. По предварительной информации, в ушах у него блестели те самые серьги, а руку оттягивал Breguet. Все же в этой истории есть небольшие странности.

Заявление Курпатова пришло в полицию еще месяц назад. Причем настолько выверенное, что там было указано даже как Курпатов заработал на предметы роскоши и сколько налогов уплатил. В том числе подчеркивалось, что солидные коробки от швейцарских часов и серег остались нетронутыми. Но несмотря на то, что в его доме бывает много именитых гостей, Курпатов точно указал на своего помощника.

Насколько известно журналисту «Фонтанки», это немного смутило оперативников уголовного розыска. В их полицейских головах родилась даже вредная мысль — а не подарки ли это были юноше? Ведь поговаривают об их ссоре. Но исходя из масштаба личности потерпевшего, оскорбительные подозрения были самоликвидированы, а слова Курпатова признаны истинными.

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Комментарии (17)

Себастьян Цветков
Ультрамарины вперёд!!!!
Гоша Белградский
Это тот борец за нравственность, который поливал грязью лиц нетрадиционной ориентации? :))) Напомнило свежую историю с сожителем, неутихшей страсти, Ларгусом и судебным возмещение его собственности и проч... Воистину, у кто постоянно пиарится на-гей теме у самих известное место подгорает... Или свербит...
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....довёл таки кооператив страну до ....
---- На них доктор учит россиян воспитывать детей, укреплять традиционные семейные ценности.
.... кстати.
--- Действующий член Академии Российского телевидения. Президент Высшей школы методологии.
В феврале 2019 года назначен научным руководителем вновь созданной Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка.
..... люди с девиантными отклонениями учат страну как жить.
---- На февраль 2019 года автор более 30 популярных книг, изданных на 7 языках общим тиражом в несколько миллионов экземпляров; автор более 100 научных статей и монографий, посвященных психотерапии, пограничным психическим расстройствам и психосоматическим заболеваниям. Продолжает писать статьи для некоторых изданий на актуальные общественные темы, выпускает работы по философии.
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