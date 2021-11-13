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В Петербурге полиция разбирается с кражей часов и сережек доктора Курпатова

Уголовное дело по статье о краже возбуждено по заявлению психолога Андрея Курпатова. Он оценил ущерб почти в 4 млн рублей.

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Как стало известно «Фонтанке» 13 ноября, доктор написал заявление больше месяца назад. В нем он указал, что из его квартиры на набережной канала Грибоедова пропали швейцарские часы Breguet type XXI (розничная цена на сегодняшний день 1,3 млн) и серьги больше чем за два миллиона рублей. Доктор указал и на возможного вора, назвав фамилию своего помощника. Также он отметил, что в неизвестном направлении уехал Porsche.

Полиции понадобилось время, чтобы вникнуть в суть претензий психолога к своему знакомому. Беседа с подозреваемым состоялась после того, как мужчина вышел из-за руля того самого Porsche. Помощник заверил, что ничего не крал, а часы и серьги были подарком доктора. Обращению в полицию якобы предшествовала ссора. Тем не менее, заявление Курпатов не забрал, и полиция возбудила дело.

Известные «Фонтанке» телефоны доктора оказались выключены, не ответила на вопросы и его пиар-директор.

Доктор Андрей Курпатов – выпускник Военно-медицинской академии, уроженец Ленинграда. Автор множества книг по психологии, как специалист вёл программы на нескольких российских телеканалах.

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Комментарии (8)

IrinI
Хочет у любовника подарки забрать 🤣
Zet
Милые бранятся - только тешатся!
Brezhnev
К гадалке не ходи, милые (нетрадиционной ориентации?) поссорились!
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