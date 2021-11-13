В Петербурге полиция разбирается с кражей часов и сережек доктора Курпатова

Как стало известно «Фонтанке» 13 ноября, доктор написал заявление больше месяца назад. В нем он указал, что из его квартиры на набережной канала Грибоедова пропали швейцарские часы Breguet type XXI (розничная цена на сегодняшний день 1,3 млн) и серьги больше чем за два миллиона рублей. Доктор указал и на возможного вора, назвав фамилию своего помощника. Также он отметил, что в неизвестном направлении уехал Porsche.



Полиции понадобилось время, чтобы вникнуть в суть претензий психолога к своему знакомому. Беседа с подозреваемым состоялась после того, как мужчина вышел из-за руля того самого Porsche. Помощник заверил, что ничего не крал, а часы и серьги были подарком доктора. Обращению в полицию якобы предшествовала ссора. Тем не менее, заявление Курпатов не забрал, и полиция возбудила дело.

