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    В Петербурге суд не стал рассматривать дело бывшего помощника доктора Курпатова

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    Процесс по делу Алексея Иевского, которому вменяют хищение роскоши у «телетерапевта всея Руси» Андрея Курпатова, в Петербурге забуксовал на стадии предварительного слушания. Материалы возвращают на доработку.

    Как сообщила «Фонтанке» адвокат Карина Фролова, 21 марта судья Куйбышевского районного суда Андрей Дондик вынес постановление о возврате уголовного дела прокурору.

    «В связи с существенными нарушениями норм Уголовно-процессуального кодекса», — уточняет адвокат, защищающий интересы Иевского.

    Ему вменяют кражу и два эпизода мошенничества в особо крупном размере. Материалы поступили в суд в октябре прошлого года и не продвинулись дальше предварительного слушания.

    В объединённой пресс-службе судов Петербурга подтвердили информацию. Нарушения требований УПК усмотрели в обвинительном заключении.

    Об аресте 25-летнего личного помощника бизнесмена, которого в народе знают как Доктора Курпатова, стало известно в ноябре 2021 года. По словам Иевского, отношения с шефом выходили за рамки служебных функций. Накопления хранились на одном счёте. С него же был оплачен «Порше» за 9,3 млн рублей, в хищении которого обвинили подчинённого.

    Иевский и Курпатов, по словам первого, сожительствовали более года. В сентябре 2021-го окончательно рассорились. Защита связывает уголовное преследование с нежеланием предпринимателя делить совместно нажитое.

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    СудУголовное делоКурпатов
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