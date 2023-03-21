В Петербурге суд не стал рассматривать дело бывшего помощника доктора Курпатова

Ему вменяют кражу и два эпизода мошенничества в особо крупном размере. Материалы поступили в суд в октябре прошлого года и не продвинулись дальше предварительного слушания.

Процесс по делу Алексея Иевского, которому вменяют хищение роскоши у «телетерапевта всея Руси» Андрея Курпатова, в Петербурге забуксовал на стадии предварительного слушания. Материалы возвращают на доработку.

Об аресте 25-летнего личного помощника бизнесмена, которого в народе знают как Доктора Курпатова, стало известно в ноябре 2021 года. По словам Иевского, отношения с шефом выходили за рамки служебных функций. Накопления хранились на одном счёте. С него же был оплачен «Порше» за 9,3 млн рублей, в хищении которого обвинили подчинённого.



Иевский и Курпатов, по словам первого, сожительствовали более года. В сентябре 2021-го окончательно рассорились. Защита связывает уголовное преследование с нежеланием предпринимателя делить совместно нажитое.

