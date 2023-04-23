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    Почувствуйте запах через экран. В Петербурге пошла рыба, которую ждали

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    Довольствоваться малым в буквальном смысле больше не придется: в Петербурге пошла корюшка. Видео знатного улова 23 апреля прислал в редакцию «Фонтанки» читатель Роман.

    По его словам, «корюшка ломовая». Мелкой уже практически нет, улов состоит из средних и крупных экземпляров.

    Старт сезона корюшки в Петербурге ожидался 15 апреля. По крайней мере, тогда в городе должны были заработать стационарные точки по продаже пахнущей огурцом рыбы.

    читатель «Фонтанки» Роман

    Опытным путем «Фонтанка» выяснила, что искать нужно в других местах — официальные точки продажи в массе своей так и не заработали в обозначенный день.

    «Путина по общей массе еще не началась. Сети расставлены, но пока еще рыбы как таковой в них не идет массово. Всё будет зависеть от ее величества погоды», — объясняли «Фонтанке» рыбаки.

    Те, кто профессионально занимается уловом корюшки, тогда называли примерные сроки появления рыбы — 20-е числа апреля.

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