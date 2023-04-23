Почувствуйте запах через экран. В Петербурге пошла рыба, которую ждали

Довольствоваться малым в буквальном смысле больше не придется: в Петербурге пошла корюшка. Видео знатного улова 23 апреля прислал в редакцию «Фонтанки» читатель Роман.



По его словам, «корюшка ломовая». Мелкой уже практически нет, улов состоит из средних и крупных экземпляров.

Старт сезона корюшки в Петербурге ожидался 15 апреля. По крайней мере, тогда в городе должны были заработать стационарные точки по продаже пахнущей огурцом рыбы.

