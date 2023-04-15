Легенды корюшенного ведомства. Где на самом деле можно сейчас купить главную рыбу Петербурга

Сытный Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ровно в эту субботу, 15 апреля, и ни днем позже, в Петербурге следовало ждать открытия сезонных точек продаж корюшки. Как анонсировали городские власти, разрешенных мест торговли рыбой, тесно вписанной в петербургский-ленинградский культурный код, по городу должно было открыться 42 штуки. Фотографы «Фонтанки» поверили, и прямо с утра отправились выискивать символ города — рыбку с ароматом свежих огурцов.

Здесь рыбы нет

Конечно, все точки в 12 районах, заявленных властями, корреспондентам «Фонтанки» оббежать не вышло. Но даже там, докуда добраться удалось, их ждало лишь разочарование.



— Доехал до одного из адресов продажи корюшки на 2-м Муринском проспекте. Предсказуемое ничего, если только они не торгуют подпольно в медцентре, — поделился наблюдениями фотокорр. На Таллинской тоже ловить оказалось нечего — торговая точка оказалась закрыта занавеской. Так быстро сдаваться фотокор не собирался, и двинул на поиски весенней рыбки с удвоенным задором. Увы, безуспешно.



— Я был на Таллинской, был на Заневском, на Воскресенской набережной и на улице Уточкина. На Заневском нашел лоток, который не работает, на Таллинской, Воскресенской и Уточкина лотков я не нашел, — поделился наш фотограф. Чисто гипотетически, предположил он, могло случиться так, что торговцы пришли на точку на Заневском спозаранок, за полчаса раскидали свой улов в авоськи покупателей и двинули за новой партией рыбы. Но тогда, из уважения к покупателям, следовало бы указать на лотке время его работы, чтобы гарантированно прийти к урочному часу, а не мотаться по городу ни с чем. Куда делись сами лотки с трех объявленных адресов, и вовсе загадка.



Сенной рынок Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Сенной рынок Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Сенной рынок Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Сенной рынок Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Здесь рыба есть

Вот где точно сейчас можно найти корюшку, так это на рынких. Правда, местами ценник такой, что прошлогодние 1,3 тысячи за кило ему в подметки не годятся. Зато в недельной динамике тенденция явно положительная — 7 дней назад килограмм корюшки на рынке отдавали за 1,9 тысячи рублей, и на этой неделе было уже 1,2 тысячи, что в среднем по рынку, можно сказать, по-божески. И это тот сладкий миг, когда раз в году корюшка становится дороже лосося, его, к слову, в магазинах продают по 1700 рублей.



Сенной рынок продает «утреннюю» (что бы это ни значило) корюшку в районе 900–1000 рублей за килограмм. Дороговато? Тогда вам предложат мороженную/размороженную в районе 450 — практически за полцены. Логика подсказывает, что окуда она — вариантов куда больше, чем безапелляционное «С Ладоги» — от продавца. Но боже вас упаси сфотографировать рыбку! Свирепые продавцы свято верят, что корюшку снимать нельзя.

На Мальцевском рынке «утренний» улов отдают за 1,5 тысячи рублей. Намерены брать? Тогда отправляйтесь к прилавкам пораньше, иначе к обеду не застанете ничего.



На Кузнечном рынке на момент визита фотографа было пусто.

Зато на Сытном «огуречную» рыбку отдавали по 1,3 тысячи за кило. Тем, Кому эстетика рынка претит, можно поискать корюшку в больших магазинах, можно даже с доставкой на дом. Но там тоже все не так просто. Например, в «Ашане» есть корюшка, как написано, свежая по 1590 рублей за килограмм. Но она, простите, из Аргентины. Те, кто пробовал, говорят, что да, пахнет огурцами, но радости петербургскому серцу, конечно, не приносит. В «Окее» она российская, но, увы! — дальневосточная. Зато за то, что не из-за границы, придется доплатить — стоит она 2250 за кило.

Еще вариант — для совсем ленивых петербуржцев (хотя. скорее, для гостей Северной Столицы) — в сервисах доставки из ресторанов можно найти корюшку — пишут, что «Обжаренная балтийская с цитрусовым йогуртом и маринованным огурцом. И ну да, 850 рубле за порцию 350 грамм. Ну а тем, кто ни какие компромиссы идти не хочет, придется, видимо, чуть подождать, пока лед на Неве из Ладожского озера окончательно сойдет. Следить за ним можно в прямом эфире.

А тем временем рыбаки уже вышли на своих лодках добывать главный весенний деликатесс Петербурга. Ждем.

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



