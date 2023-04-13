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    В Петербурге открываются точки по продаже корюшки. Посмотрите, какая ближе к вам

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    Совсем скоро во всех районах города разольется запах свежего огурца вокруг прилавков с корюшкой, а рестораны обновят сезонное меню. 13 апреля в комитете имущественных отношений Петербурга рассказали, что точки начнут работу уже в субботу. Сезон работы объектов по реализации путинной рыбы продлится до 31 мая. Специально для всех фанатов этой рыбы и для тех, кто очень хочет ее попробовать, «Фонтанка» составила карту мест, где можно купить настоящий петербургский деликатес.

    Интересный факт: в старину петербуржцы, избалованные рыбными деликатесами (тогда из Невы рыбаки доставали и огромных осетров, и вкусного лосося), очень избирательно относились к корюшке. Покупатели делили ее на «холодную» и «теплую». Об этом в своей книге «Крестовский, Елагин, Петровский. Острова Невской дельты» пишет Сергей Петров.

    До начала мая, пока холода не отпускали город, корюшку называли «холодною», а со второй половины мая, с наступлением фактического лета, — «теплою». Гурманы, коих в Петербурге находилось немало, утверждали, что «теплая» не такая вкусная, как «холодная». Те, кто победнее, возражали им: зато она крупнее и жирнее.

    В прошлом году «Фонтанка» изучала рынок корюшки. Цены варьировались от 230 до 750 рублей — в зависимости от размера.

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