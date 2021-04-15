Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Корюшка с запахом свежих огурцов — символ весеннего Петербурга. Но сейчас рыбка многим не по карману, или просто «мучает жаба» её покупать: цены в 2021 году совсем не в пользу бедных.

Читательница «Фонтанки» зашла в «О`Кей» в Озерках и сняла витрину с корюшкой: невероятные 1 399 рублей за килограмм. К слову, редакция достала свои фотографии из архива и проверила — в «О`Кее» на «Электросиле» год назад, тоже в апреле, рыбка продавалась по 699 руб.за крупную и по 200 — за мелкую. Петербуржцы рассказывают, что встречали у метро невероятную «отборную корюшку» и по 1 400. Но покупать не решились: «пусть себе гниет, отборная», пока не подешевеет. Поступают сообщения о корюшке по 1 000 рублей на Просвете и по 1 100 — на Приморке.



Фото: коллаж «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Принципиально у барыг по такой цене не покупать! Пусть сами её (едят) за эти бабки!» — агитируют друг друга читатели. «Я в состоянии купить хоть за 2 тысячи, но жаба давит», — тихо добавляют другие.

И это правильно, есть же официальные торговцы: свежая, проверенная рыбка, — подумала «Фонтанка». Сезонные точки по продаже корюшки в Петербурге должны были начать работать в Петербурге уже с 15 апреля, отчитались в Смольном. Сразу 70 адресов. Но наш фотокорреспондент не смог обнаружить ни одной действующей.



Фото: Читатель «Фонтанки» Павел Киссис Поделиться Поделиться







На Владимирской площади, 1, было пусто. Второй Муринский, угол с Институтским, и Воскресенская набережная, 6–8, — мимо. Надо ли говорить, что на 5-й линии, 42, тоже было... ничего? Рядом бродили такие же любители корюшки с потерянными глазами.

В комитете имущественных отношений резонному вопросу «где?» не удивились. Но и помочь ничем не смогли. По их словам, у предпринимателей срок работы на точках с 15 апреля по 31 мая — когда хотят, тогда там и торгуют. Но пообещали прислать пару рабочих адресов, если найдут. Как только появятся — опубликуем.



Пока же гарантированно купить относительно недорого рыбку можно у традиционной точки у Володарского моста. К причалу рыбаки привозят свежий улов корюшки и прямо тут же его и сортируют. Цены еще вчера были: 650 — за обычную и 900 за крупную. Хотя тоже поднялись: год назад было по 550 и 750 соответственно. Но даже с этими вводными наш корреспондент застал ажиотаж, а в выходные точно встанут очереди.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Если переплачивать и бегать по городу в поисках корюшки нет возможности и желания, то остается еще один проверенный прием — ждать. Через неделю-полторы рыбы станет больше, ажиотаж схлынет, а цены неминуемо поползут вниз.

Подробнее о том, почему так подорожала корюшка в этом году и как на это повлияла война рыбаков Новой Ладоги с рыбоохраной, — читайте в нашем материале.

А если вы все-таки добыли пару кило, то вот видеорецепт настоящей «корюшки по-питерски» от шеф-повара.

А здесь можно прочитать, как отличить свежую рыбу и что вам могут продать вместо корюшки. Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

