Купить петербургскую корюшку — в официальной точке. Список адресов

265862503 14 Апр 2021 в 14:21 14 Апр 2021 в 14:21

Я нынче Золотая, ценник на меня как на хорошую форель и я стремлюсь стать еще дороже, хотя конечно в городе 8 апреля стартанул Флешмоб. чтобы меня мелкую покупали не дороже 100, а среднюю - мой обычный размер не дороже 200 р стоила.

Но вы подумайте о перекупщиках - они же не смогут жить если придется работать на объем, а не на хайповую цену! Против меня - золотой и очень дорогой созданы целые сообщества, по тв говорят. что я Золотая, то есть я уже подвинула Золотую рыбку, смела так сказать - теперь есть Золотая Корюшка, а икра моя стоит порядка 14.000 за 1 литр! В Новой Ладоге настолько я крута и известна, что за Путину на меня войну устроили! А инстаграм и тикток ломится по тегам: корюшка2021 и СкажиНетЗолотойКорюшке - слава это так прекрасно, так дорого! Мне льстит!