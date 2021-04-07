автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







В Новой Ладоге 6 апреля, накануне Дня органов рыбоохраны, прошёл парад техники ведомства. А вслед за ним состоялась встреча аграрного вице-губернатора Олега Малащенко, руководителя Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Александра Христенко, начальника отдела рыбоохраны по Петербургу и Ленобласти Виктора Игнатьева и представителя ФБУ «Волго-Балт» с коллективами местных рыболовецких компаний.

Поводом стали проблемы в получении разрешений на вылов корюшки. Сейчас начинается путина, но разрешения рыбаки получить не могут.

Встреча прошла столь бурно, что, по выражению очевидцев, чиновники со словами «мы не будем участвовать в этом балагане» откланялись. У них иная версия — театр был спланирован рыбаками. Мол, «провокаторы». Видео со встречи действительно жаркое. В итоге решили перенести рандеву и пригласить только руководителей предприятий.

Свои проблемы промысловики связывают с политикой нового руководства СЗТУ — Христенко был назначен в конце 2019 года. Ранее возглавлял аналогичное ведомство на Дальнем Востоке, перед этим был главой администрации Токсово. Есть мнение, что Христенко знаком с Василием Шестаковым — президентом Международной федерации самбо, товарищем по татами президента. К слову, глава Росрыболовства — его сын, Илья Шестаков.

Для справки: в районе два десятка компаний и ИП, занимающихся выловом и переработкой рыбы. Корюшку ловят в устье реки Волхов — это Новая Ладога, устье реки Сясь — город Сясьстрой и реки Свирь — посёлок Свирица. Остальную рыбу почти круглогодично ловят в Ладожском озере. Годовой объём оценивается в 900 тонн. В прошлом году мелкую корюшку, а её 90 % , сдавали по 20 рублей за килограмм, среднюю — примерно по 100, крупную — по 200 рублей.

Опрошенные рыбаки называют три проблемы. Во-первых, СЗТУ по-новому взглянуло на правила рыболовства. Если вкратце, то основное орудие лова — мережа. Это цилиндрическая конструкция, обтянутая сеткой и заканчивающаяся конусом. Ставят их в шахматном порядке вдоль берегов, оставляя место под фарватер. Нынешнее руководство СЗТУ считает, что между мережами должно быть расстояние не менее 100 метров (сейчас значительно меньше). Логично, что количество улова снизится. Вопрос трактовки — рыбоохрана считает мережи стационарными орудиями лова, как сети. Для них действительно есть такое правило. А рыбаки считают мережи, как и ранее, стационарными ловушками — на них правило не распространяется. Свою позицию Росрыболовство закрепило заключением подконтрольной структуры. Второй прочной запятой стала новая трактовка СЗТУ о необходимости записи веса и вида рыбы в журнал прямо в лодке. Причём после каждой операции по подъёму мережи на борт. Поясним: за корюшкой ходят на маломерных судах. Это металлические лодки длиной девять метров, шириной два — рыба высыпается на дно. Раньше её взвешивали и записывали на берегу. Как это делать на воде, пока неясно. И вряд ли ясно будет. Причём отсутствие записи в журнале — серьёзное нарушение.

Но главной причиной бунта рыбаков стала проблема с получением разрешений на установку орудий лова в ФБУ «Волго-Балт». Якобы за прошедшие недели никому не было выдано разрешения. А письма, отправленные на согласование, раз за разом возвращаются с различными формулировками отказа. Если разрешения нет, то грозит приличный штраф и конфискация судна. Некоторые рыбаки с этим столкнулись в прошлом году и до сих пор не могут вернуть плавсредства, судятся. «Поэтому никто и не выходит сейчас», — пояснил один из промысловиков. Кстати, на встрече с рыбаками представитель «Волго-Балта» обещал решить вопрос с разрешениями в течение «двух-трёх» недель, за что был освистан. Реакция понятна, львиная часть корюшки пройдёт мимо. Особенно тяжело будет тем, кто её перерабатывает и живёт этим в течение года. Фоновой проблемой, но важной в долговременном периоде стали и квоты на вылов судака и сига. Они разыгрываются на торгах комитетом по агропромышленности. Те, кто победил, должны выловить не менее 70 % от квоты. В 2021 году многим компаниям пришли письма о расторжении договоров по причине недобора.

— Ну, понятно же почему — пандемия, непонятно было, какой будет спрос, ходили слухи, что Петербург закроют. И куда тогда рыбу девать? Вот все и снизили добычу. Работники тоже по домам сидели. Полная неизвестность была. Не знаю, как у вас в городе, но у нас в Волхове даже бетонные блоки на въезде стояли. А теперь ещё говорят, надо, мол, бизнесу помогать, — эмоционально говорит рыбак Александр. Не секрет, что между собой местные активно обсуждают, мол, новая политика направлена на создание преференций неким «своим» компаниям. По словам рыбака Алексея, работающего на ИП, ситуация тупиковая. — Лов остановлен, никто не ловит. Как можно приступать, если тебя сразу прихлопнут? Закон же можно по-разному прочитать. Причём зарубили не только корюшку, но и на Ладогу выходить нельзя, чтобы хоть как-то другой рыбой компенсировать. Это грозит полным разорением. По словам собеседника, он 20 лет в отрасли в Новой Ладоге и такого не припомнит. В среднем в год у него улов 15–17 тонн. Дмитрий тоже опытный рыбак, на Ладогу ходит давно.

— Всё приведёт к тому, что рыба подорожает и в Петербурге тоже. А нас по миру пустят — выживают поколения рыбаков, хотят прижать Ладогу к ногтю. Мы двести лет ловим, деды учили. Тут приходят и говорят, вы неправильно ловите, не туда сдаете. Сегодня попросили на собрании — рыба не ждёт, дайте путину отработать. Но они правила толкуют в своём понимании, не услышали. О том, сколько сейчас стоит первая корюшка, читайте в материале «В Петербурге стартовал сезон корюшки. Рыбку с запахом огурца разбирают даже по цене осетра». Гендиректор одной из крупных компаний ООО «Причал» Филипп Важник солидарен. — Ущерб будет для всего региона. Спрос превысит предложение. Мы тоже ждём разрешения, ждём ответов, как надо ловить. А ведь уже надо выставляться, по опыту, середина апреля — это край как надо начинать. — К слову, ваши коллеги намекают на то, что у вас некое привилегированное положение в плане отношений с надзирающими органами. — Это не так, — заверил собеседник. Индивидуальный предприниматель Сергей Шибачев ещё откровеннее.

— Гнобят нас в Росрыболовстве и «Волго-Балте». Ощущение, что сговорились. Вот как мы будем предоставлять схему лова на Ладоге — квадрат согласовывать, если мы движемся за миграцией рыбы? Нам говорят, согласовывайте каждый квадрат, недели за две согласуем. Это как вообще?! Рыбинспекция же как хочет, так и читает правила. По словам собеседника, в устье Волхова выставлялось около тысячи мереж. По новым правилам получится кратно меньше. «И что мы наловим? К тому же с прошлого года пошла практика: если мережу признают незаконной, то и выловленное нужно компенсировать — по 20 рублей за хвост. Вот и считайте, если тонна в лодке, то миллион-полтора рублей, а затем уголовное дело и особо крупный ущерб». Глава администрации Алексей Брицун сообщил, что в курсе ситуации. По словам начальника отдела рыбоохраны по Петербургу и Ленобласти Виктора Игнатьева, назначенного в прошлом июне, опасения рыбаков преувеличены. (Полностью материал читайте на сайте 47news.ru)

Есть у эмоций рыбаков и оборотная сторона. По словам собеседников в рыбоохране, количество мереж в прошлые годы было таково, что пройти по устью Волхова было нереально без риска для жизни. «Нам отвечали, местные тут не ходят. Действительно, попробуй пойди — винт зацепит мережу и утащит вниз», — отмечает один из собеседников. Ещё нюанс — до нынешнего года рыбоохрана была откровенной падчерицей в лохмотьях. «А сегодня рыбаки посмотрели на новые суда, на некоторых даже водомёты есть. Видимо, напряглись, понимают, что вольница заканчивается».

В комитете по агропромышленному комплексу сообщили ещё деталь: по системе учёта сельхозпродукции «Меркурий», на данный момент выловлено 40 тонн, а реализовано 198 тонн. «Вопрос, откуда разница», — иронизирует один из сотрудников комитета. Руководитель теруправления агентства по рыболовству Александр Христенко на звонки 47news не ответил. Надеюсь, прослушает автоответчик. В «Волго-Балте» сообщили, что руководитель организации Фёдор Шишлаков просто так не отвечает, к нему надо записываться. Вице-губернатор Олег Малащенко сообщил, что находится во взаимодействии с рыбаками. «Диалог есть. Я уверен, что получится договориться, чтобы и работа у людей была, и цены на корюшку были нормальными», — говорит собеседник, добавляя при этом, что всё-таки лов нужно привести в соответствие с законом. Кстати, когда в 2017 году Малащенко заступал на должность вице-губернатора, он пообещал вникнуть в вопрос ценообразования на корюшку. Судя по всему — вник. Виктор Смирнов, 47news