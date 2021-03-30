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В Петербурге стартовал сезон корюшки. Рыбку с запахом огурца разбирают даже по цене осетра

За первую корюшку на рынках Петербурга просят больше тысячи рублей за килограмм

Свежая корюшка в Петербурге появилась, пусть пока и не везде. Её уже можно купить, но цены за гастрономический символ города кусаются. По сравнению с прошлым годом за рыбу просят вдвое больше — и это ещё не предел.

Точку продаж корюшки 30 марта корреспондент «Фонтанки» нашёл на Кузнечном рынке. Продавец заверил, что рыбка свежая, ладожская, и запросил 1,5 тысячи рублей за килограмм. Рядом тот же товар предлагал коллега, но от корюшки осталось одно название на чуть более скромном ценнике в 1,2 тысячи рублей.

Торговля, если верить продавцу, у него шла бойкая: лоток стоял пустым, разобрали всё. Рядом с рыбой, за которую просили на пятьсот рублей больше, ажиотажа не наблюдалось. Хотя, как оказалось, эта цена — не предел. В выходные на том же Кузнечном рынке за корюшку просили 1 700 рублей — примерно за столько же можно купить килограмм свежемороженого осетра.

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Сезон корюшки начинается в середине марта. В прошлом году за рыбой стояли в очередях, несмотря на пандемию коронавируса. На ценнике было 750 рублей за крупную, 300 — за смесь средней и мелкой.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (26)

Ded Esoxer
Вообще-то сезон корюшки начинается с ледостава на ФЗ. Фонтакнка явно отстает)))
А в продаже корюшка начнет дешеветь, когда пойдет ее массовый лов промысловиками сетями по открытой воде. Потерпите, недолго осталось.
Ivan Topor
В мае опять по 200-300р будет. Какой идиот её в конце марта по такой цене берёт?
265055770
В 70-е годы мама каждую весну покупала корюшку и жарила. Было вкусно. Но стоила она копейки. Кто придумал делать из нее дорогой деликатес? Еще бы на плотву такой же ценник установили.
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