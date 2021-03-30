Свежая корюшка в Петербурге появилась, пусть пока и не везде. Её уже можно купить, но цены за гастрономический символ города кусаются. По сравнению с прошлым годом за рыбу просят вдвое больше — и это ещё не предел.
Точку продаж корюшки 30 марта корреспондент «Фонтанки» нашёл на Кузнечном рынке. Продавец заверил, что рыбка свежая, ладожская, и запросил 1,5 тысячи рублей за килограмм. Рядом тот же товар предлагал коллега, но от корюшки осталось одно название на чуть более скромном ценнике в 1,2 тысячи рублей.
Торговля, если верить продавцу, у него шла бойкая: лоток стоял пустым, разобрали всё. Рядом с рыбой, за которую просили на пятьсот рублей больше, ажиотажа не наблюдалось. Хотя, как оказалось, эта цена — не предел. В выходные на том же Кузнечном рынке за корюшку просили 1 700 рублей — примерно за столько же можно купить килограмм свежемороженого осетра.
Сезон корюшки начинается в середине марта. В прошлом году за рыбой стояли в очередях, несмотря на пандемию коронавируса. На ценнике было 750 рублей за крупную, 300 — за смесь средней и мелкой.