Свежая корюшка в Петербурге появилась, пусть пока и не везде. Её уже можно купить, но цены за гастрономический символ города кусаются. По сравнению с прошлым годом за рыбу просят вдвое больше — и это ещё не предел.



Точку продаж корюшки 30 марта корреспондент «Фонтанки» нашёл на Кузнечном рынке. Продавец заверил, что рыбка свежая, ладожская, и запросил 1,5 тысячи рублей за килограмм. Рядом тот же товар предлагал коллега, но от корюшки осталось одно название на чуть более скромном ценнике в 1,2 тысячи рублей.