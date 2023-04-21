Суд в Москве заочно арестовал начальника военной разведки Украины Буданова

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Его обвиняют в организации террористического сообщества, совершенном группой лиц теракте, хранении оружия и взрывчатки.
Срок ареста — два месяца, сообщает 21 апреля пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Он вступит в силу, если Буданова задержат в РФ или экстрадируют.
В октябре в ФСБ заявили, что Буданов был одним из организаторов теракта на Крымском мосту, а также это Главное управление разведки Минобороны Украины, сотрудники и агентура. Из установленных 12 причастных 8 были арестованы.
8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, загорелись цистерны ехавшего рядом грузового поезда, обрушились два пролёта моста. В СМИ фигурировали трое жертв. Это судья Арбитражного суда Москвы и двое гидов из Петербурга. Сообщалось, что семьям погибших выплатят по миллиону рублей.