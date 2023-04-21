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    Суд в Москве заочно арестовал начальника военной разведки Украины Буданова

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    Лефортовский суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Его обвиняют в организации террористического сообщества, совершенном группой лиц теракте, хранении оружия и взрывчатки.

    Срок ареста — два месяца, сообщает 21 апреля пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Он вступит в силу, если Буданова задержат в РФ или экстрадируют.

    В октябре в ФСБ заявили, что Буданов был одним из организаторов теракта на Крымском мосту, а также это Главное управление разведки Минобороны Украины, сотрудники и агентура. Из установленных 12 причастных 8 были арестованы.

    8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, загорелись цистерны ехавшего рядом грузового поезда, обрушились два пролёта моста. В СМИ фигурировали трое жертв. Это судья Арбитражного суда Москвы и двое гидов из Петербурга. Сообщалось, что семьям погибших выплатят по миллиону рублей.

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