В Москве арестованы ещё трое фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Басманный суд Москвы заключил под стражу троих мужчин, обвиняемых в причастности к подрыву грузовика на Крымском мосту. Меру фигурантам избрали 17 октября.



Как сообщили в пресс-службе суда, в следственный изолятор до 8 декабря определили Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых. Ещё пятерых фигурантов ранее на аналогичный срок арестовал суд в Симферополе.

По данным ФСБ, это граждане России, Украины, Армении. Всего спецслужбе известны имена 12 причастных к теракту, пятеро не задержаны.