В Москве арестованы ещё трое фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Басманный суд Москвы заключил под стражу троих мужчин, обвиняемых в причастности к подрыву грузовика на Крымском мосту. Меру фигурантам избрали 17 октября.
Как сообщили в пресс-службе суда, в следственный изолятор до 8 декабря определили Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых. Ещё пятерых фигурантов ранее на аналогичный срок арестовал суд в Симферополе.
По данным ФСБ, это граждане России, Украины, Армении. Всего спецслужбе известны имена 12 причастных к теракту, пятеро не задержаны.
Справка:
Взрыв на Крымском мосту произошёл утром 8 октября, движение по переправе на некоторое время остановилось. Погибли четыре человека, в том числе судья Арбитражного суда Москвы и двое гидов из Петербурга.
Основные восстановительные работы на мосту планируют закончить до конца года.