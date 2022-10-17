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    В Москве арестованы ещё трое фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

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    Басманный суд Москвы заключил под стражу троих мужчин, обвиняемых в причастности к подрыву грузовика на Крымском мосту. Меру фигурантам избрали 17 октября.

    Как сообщили в пресс-службе суда, в следственный изолятор до 8 декабря определили Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых. Ещё пятерых фигурантов ранее на аналогичный срок арестовал суд в Симферополе.

    По данным ФСБ, это граждане России, Украины, Армении. Всего спецслужбе известны имена 12 причастных к теракту, пятеро не задержаны.

    Справка:

    Взрыв на Крымском мосту произошёл утром 8 октября, движение по переправе на некоторое время остановилось. Погибли четыре человека, в том числе судья Арбитражного суда Москвы и двое гидов из Петербурга.

    Основные восстановительные работы на мосту планируют закончить до конца года.

    Взрыв на Крымском мосту произошёл утром 8 октября, движение по переправе на некоторое время остановилось. Погибли четыре человека, в том числе судья Арбитражного суда Москвы и двое гидов из Петербурга.

    Основные восстановительные работы на мосту планируют закончить до конца года.

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