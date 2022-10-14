Суд арестовал пятерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту

По ходатайству следствия Киевский районный суд Симферополя (Крым) 13 октября отправил под арест пятерых мужчин, задержанных в рамках уголовного дела о теракте на Крымском мосту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.



«В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 декабря», — сказал собеседник агентства.



Источник назвал их имена: Артём Азатьян, Георгий Азатьян, Владимир Злоба, Роман Соломко, Артур Терчанян. Двое из них, гражданин Украины Соломко и гражданин Грузии Терчанян, упоминались в сообщении ЦОС ФСБ, процитированном на «Фонтанке».

