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    Суд арестовал пятерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту

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    По ходатайству следствия Киевский районный суд Симферополя (Крым) 13 октября отправил под арест пятерых мужчин, задержанных в рамках уголовного дела о теракте на Крымском мосту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

    «В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 декабря», — сказал собеседник агентства.

    Источник назвал их имена: Артём Азатьян, Георгий Азатьян, Владимир Злоба, Роман Соломко, Артур Терчанян. Двое из них, гражданин Украины Соломко и гражданин Грузии Терчанян, упоминались в сообщении ЦОС ФСБ, процитированном на «Фонтанке».

    Адвокаты двоих фигурантов подтвердили агентству факт избрания меры пресечения, но подробностей не рассказали.

    Взрыв на Крымском мосту произошёл утром 8 октября, движение по переправе на некоторое время остановилось. Погибли четыре человека, в том числе судья Арбитражного суда Москвы и двое гидов из Петербурга («Фонтанка» подробно рассказывала о них).

    12 октября ФСБ РФ назвала организатора, заявила об установлении 12 участников подготовки взрыва и о задержании восьмерых: граждан РФ, Украины и Армении. Они все, по данным спецслужбы, помогали взрывчатке доехать до Крымского моста, а водитель грузовика, предположительно, ни о чём не знал. 13 октября Служба национальной безопасности Армении возбудила уголовное дело о пособничестве совершению террористического акта.

    «Фонтанка» собрала всю официальную информацию по делу о теракте на Крымском мосту и присмотрелась к тем, на кого указала ФСБ.

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