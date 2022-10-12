ФСБ раскрыла имена фигурантов из дела о теракте на Крымском мосту

Федеральная служба безопасности 12 октября описала весь путь грузовика, начиненного взрывчаткой и ставшего орудием в теракте на Крымском мосту. Как ранее уже говорилось, по уголовному делу задержаны 8 человек. Пятеро из них — россияне, трое — с Украины и из Армении.

По информации ФСБ, организатором теракта являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство было спрятано в рулонах со строительной пленкой. Путь груза начинается из морского порта Одессы в болгарский Русе. Затем оттуда пленка поехала в грузинский порт Поти, а после в Армению.



«В переправке участвовали граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, Ковач Денис Олегович, Соломко Роман Иванович, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени Леван и гражданин Армении Терчанян Артур», — докладывает ЦОС ФСБ.



С 29 сентября по 3 октября груз прошел растаможку в Ереване, где ему подменили документы. Если до этого отправителем была киевская компания, то теперь это была организация из города Алаверди. Получателем стала компания «Лидер» из столицы РФ. 4 октября грузовик пересек границу в Верхнем Ларсе. Через два дня была разгрузка в Армавире. 7 октября при участии граждан Украины и России документы снова поменяли. Отправителем стала контора из Ульяновска, а получателем — несуществующая фирма в Крыму. В тот же день пленка была загружена в фуру гражданина России Махира Юсубова, который погибнет при пересечении Крымского моста.

