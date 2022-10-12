ФСБ раскрыла имена фигурантов из дела о теракте на Крымском мосту

Федеральная служба безопасности 12 октября описала весь путь грузовика, начиненного взрывчаткой и ставшего орудием в теракте на Крымском мосту. Как ранее уже говорилось, по уголовному делу задержаны 8 человек. Пятеро из них — россияне, трое — с Украины и из Армении.
По информации ФСБ, организатором теракта являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство было спрятано в рулонах со строительной пленкой. Путь груза начинается из морского порта Одессы в болгарский Русе. Затем оттуда пленка поехала в грузинский порт Поти, а после в Армению.
«В переправке участвовали граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, Ковач Денис Олегович, Соломко Роман Иванович, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени Леван и гражданин Армении Терчанян Артур», — докладывает ЦОС ФСБ.
С 29 сентября по 3 октября груз прошел растаможку в Ереване, где ему подменили документы. Если до этого отправителем была киевская компания, то теперь это была организация из города Алаверди. Получателем стала компания «Лидер» из столицы РФ. 4 октября грузовик пересек границу в Верхнем Ларсе. Через два дня была разгрузка в Армавире. 7 октября при участии граждан Украины и России документы снова поменяли. Отправителем стала контора из Ульяновска, а получателем — несуществующая фирма в Крыму. В тот же день пленка была загружена в фуру гражданина России Махира Юсубова, который погибнет при пересечении Крымского моста.
«Передвижение груза по всему маршруту контролировал сотрудник ГУР МО Украины, представлявшийся участникам схемы как Иван Иванович. Для координации действий он использовал виртуальный анонимный номер, а также телефон, зарегистрированный на жителя Кременчуга Сергея Андрейченко», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
Взрыв на Крымском мосту произошёл утром 8 октября. Погибли, по последним данным, четыре человека, в том числе судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов и двое гидов из Петербурга — «Фонтанка» рассказывала о них.